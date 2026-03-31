Mulheres recebem até 44% menos que homens em Anápolis, aponta estudo da UEG

Pesquisa mostra que essa disparidade não é pontual, mas se repete em praticamente todos os setores da economia e níveis de formação

Lara Duarte - 31 de março de 2026

Desigualdade salarial entre mulheres e homens em Anápolis persiste mesmo com o nível de escolaridade semelhante. (Foto: FCDL-GO)

Um estudo divulgado nesta segunda-feira (30) pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas Econômicas da Universidade Estadual de Goiás (UEG) aponta que mulheres recebem até 44,3% menos que homens em Anápolis, mesmo quando possuem o mesmo nível de escolaridade.

A maior diferença aparece no setor de comércio, enquanto no setor de serviços a desigualdade também é elevada, chegando a 39,1% entre trabalhadores com menor nível de escolaridade.

A pesquisa mostra que essa disparidade não é pontual, mas se repete em praticamente todos os setores da economia e níveis de formação, indicando um padrão de desigualdade no mercado de trabalho formal do município.

Desigualdade se repete em diferentes setores

Na indústria, por exemplo, as mulheres também recebem menos que os homens em funções semelhantes, com diferenças que chegam a quase 40% em algumas atividades.

Os dados fazem parte de um suplemento especial do boletim Escritos de Conjuntura Socioeconômica, produzido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas Econômicas (Nepe) em parceria com o Centro de Estudos sobre Trabalho, Território e Desenvolvimento (CeTTeD), com base na Relação Anual de Informações Sociais (Rais), do Ministério do Trabalho e Emprego.

Além da desigualdade salarial, o levantamento aponta que as mulheres representam 45,2% dos vínculos formais de trabalho em Anápolis, ainda abaixo da participação masculina.

Outro ponto destacado é a concentração feminina em determinados setores. A maioria das mulheres trabalha no segmento de serviços, enquanto a presença na indústria é menor.

O estudo também indica que, mesmo com níveis relevantes de escolaridade, como ensino médio e superior, as mulheres continuam recebendo menos que os homens em praticamente todos os cenários analisados.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!