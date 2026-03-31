Não jogue fora a água do cozimento das batatas: ela é um tesouro, e aqui estão 4 truques para aproveitá-la do jeito certo

Líquido rico em amido e minerais pode ser reutilizado na cozinha, na limpeza e até no cuidado com plantas

Gabriel Yuri Souto - 31 de março de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Muitas pessoas descartam a água do cozimento das batatas sem saber que estão jogando fora um recurso valioso. Esse líquido concentra amido e minerais como potássio e magnésio, o que permite diversos usos práticos no dia a dia.

De acordo com conteúdos divulgados por especialistas e criadores de conteúdo culinário, como os vídeos que circulam nas redes, esse “resto” da cozinha pode se transformar em um aliado tanto no preparo de alimentos quanto na limpeza doméstica.

1. Engrossar molhos e dar mais cremosidade

A água da batata funciona como um espessante natural. Isso acontece porque o amido liberado durante o cozimento ajuda a dar mais corpo a molhos, sopas e ensopados.

Para usar, basta reservar uma pequena quantidade antes de escorrer as batatas. Depois, adicione aos poucos à preparação até atingir a textura desejada.

Além disso, o líquido também pode ser usado no purê, substituindo parte do leite e deixando a mistura mais leve e homogênea.

2. Melhorar massas caseiras

Outra utilidade é no preparo de massas. A água pode substituir a água comum em receitas de pães, pizzas e outras massas.

Como contém amido, ela contribui para uma textura mais macia e elástica. No entanto, é importante utilizar o líquido apenas quando estiver morno, para não prejudicar o fermento.

Assim, o resultado tende a ser uma massa mais leve e fofinha.

3. Fertilizante natural para plantas

A água do cozimento também pode ser reaproveitada na jardinagem. Quando não contém sal, ela fornece nutrientes importantes para o solo.

Basta esperar esfriar completamente e utilizar na rega das plantas. Dessa forma, os minerais presentes ajudam no desenvolvimento saudável.

Por outro lado, é essencial evitar o uso caso haja sal ou temperos, pois isso pode prejudicar as raízes.

4. Facilitar a limpeza da cozinha

O amido presente no líquido também ajuda a remover gordura. Por isso, a água pode ser usada na limpeza de panelas e utensílios.

Uma dica prática é despejar o líquido ainda morno sobre superfícies engorduradas e aguardar alguns minutos. Depois, a sujeira sai com mais facilidade.

Além disso, esse método reduz a necessidade de produtos químicos e agiliza a limpeza.

Por que vale a pena reaproveitar

A reutilização da água do cozimento contribui para reduzir o desperdício e otimizar tarefas do dia a dia.

Além disso, o aproveitamento desse recurso simples reforça práticas mais sustentáveis dentro de casa.

Assim, algo que normalmente iria para o ralo pode se transformar em um aliado versátil na rotina.

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