Adeus, fritadeira elétrica: eletrodoméstico do momento é bem mais poderoso
Novo forno inteligente reúne funções de air fryer, forno e vaporizador e promete mais praticidade no preparo das refeições
Um novo eletrodoméstico tem chamado atenção por reunir diversas funções em um único aparelho. O forno inteligente HAF-SO30LBK, da marca HDC, surge como uma alternativa mais completa à fritadeira elétrica tradicional.
Além disso, o equipamento combina tecnologias de fritura sem óleo, convecção e vaporização. Dessa forma, ele permite preparar diferentes tipos de receitas com mais praticidade e eficiência.
Como funciona o novo eletrodoméstico
O modelo opera com potência de 1800 W e possui capacidade interna de 30 litros. Assim, o usuário consegue preparar desde pequenas porções até refeições completas.
Além disso, o sistema de convecção distribui o calor de forma uniforme. Com isso, os alimentos ficam crocantes por fora e macios por dentro.
Outro diferencial envolve a possibilidade de cozinhar sem uso de óleo. Dessa forma, o aparelho atende quem busca refeições mais leves.
Funções que substituem vários aparelhos
O forno inteligente reúne diversas funções em um único equipamento. Entre elas estão:
- Fritar sem óleo
- Assar
- Gratinar
- Desidratar alimentos
- Aquecer e finalizar pratos
Além disso, o painel digital oferece 18 programas automáticos. Dessa maneira, o usuário consegue preparar receitas com mais facilidade.
Outro destaque envolve a possibilidade de combinar até dois modos de preparo ao mesmo tempo. Assim, o resultado pode se aproximar de um padrão profissional.
Tecnologia e segurança no uso diário
O aparelho também inclui recursos voltados à segurança. Por exemplo, ele possui desligamento automático ao final do preparo.
Além disso, o modelo conta com proteção contra superaquecimento. Dessa forma, o uso se torna mais seguro no dia a dia.
Outro ponto importante envolve o design. A porta com vidro duplo ajuda a manter a temperatura interna e melhora a eficiência energética.
Praticidade e limpeza facilitada
Além de cozinhar de diferentes formas, o equipamento também facilita a limpeza. O sistema de autolimpeza reduz o esforço após o uso.
Com isso, o usuário economiza tempo e mantém a cozinha organizada com mais facilidade.
Tendência na cozinha moderna
Esse tipo de eletrodoméstico segue uma tendência crescente. Cada vez mais, aparelhos multifuncionais ganham espaço por oferecer versatilidade e economia de espaço.
Além disso, a possibilidade de preparar diferentes receitas em um único equipamento torna o dia a dia mais prático.
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