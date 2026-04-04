Adeus, fritadeira elétrica: eletrodoméstico do momento é bem mais poderoso

Novo forno inteligente reúne funções de air fryer, forno e vaporizador e promete mais praticidade no preparo das refeições

Gabriel Yuri Souto - 04 de abril de 2026

Evite de colocar empanados dentro do eletrodoméstico. (Foto: Reprodução)

Um novo eletrodoméstico tem chamado atenção por reunir diversas funções em um único aparelho. O forno inteligente HAF-SO30LBK, da marca HDC, surge como uma alternativa mais completa à fritadeira elétrica tradicional.

Além disso, o equipamento combina tecnologias de fritura sem óleo, convecção e vaporização. Dessa forma, ele permite preparar diferentes tipos de receitas com mais praticidade e eficiência.

Como funciona o novo eletrodoméstico

O modelo opera com potência de 1800 W e possui capacidade interna de 30 litros. Assim, o usuário consegue preparar desde pequenas porções até refeições completas.

Além disso, o sistema de convecção distribui o calor de forma uniforme. Com isso, os alimentos ficam crocantes por fora e macios por dentro.

Outro diferencial envolve a possibilidade de cozinhar sem uso de óleo. Dessa forma, o aparelho atende quem busca refeições mais leves.

Funções que substituem vários aparelhos

O forno inteligente reúne diversas funções em um único equipamento. Entre elas estão:

Fritar sem óleo

Assar

Gratinar

Desidratar alimentos

Aquecer e finalizar pratos

Além disso, o painel digital oferece 18 programas automáticos. Dessa maneira, o usuário consegue preparar receitas com mais facilidade.

Outro destaque envolve a possibilidade de combinar até dois modos de preparo ao mesmo tempo. Assim, o resultado pode se aproximar de um padrão profissional.

Tecnologia e segurança no uso diário

O aparelho também inclui recursos voltados à segurança. Por exemplo, ele possui desligamento automático ao final do preparo.

Além disso, o modelo conta com proteção contra superaquecimento. Dessa forma, o uso se torna mais seguro no dia a dia.

Outro ponto importante envolve o design. A porta com vidro duplo ajuda a manter a temperatura interna e melhora a eficiência energética.

Praticidade e limpeza facilitada

Além de cozinhar de diferentes formas, o equipamento também facilita a limpeza. O sistema de autolimpeza reduz o esforço após o uso.

Com isso, o usuário economiza tempo e mantém a cozinha organizada com mais facilidade.

Tendência na cozinha moderna

Esse tipo de eletrodoméstico segue uma tendência crescente. Cada vez mais, aparelhos multifuncionais ganham espaço por oferecer versatilidade e economia de espaço.

Além disso, a possibilidade de preparar diferentes receitas em um único equipamento torna o dia a dia mais prático.

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