Desempregados podem receber até R$ 2.518,65 de benefício do governo por até 5 meses

Em meio às dificuldades provocadas pela perda do emprego, trabalhadores formais podem contar com um suporte financeiro temporário previsto na legislação

Layne Brito - 06 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Perder o emprego costuma abrir espaço para uma sequência de dúvidas imediatas. Entre contas, prazos e a busca por uma nova oportunidade, muitos trabalhadores tentam entender quais direitos podem ser acionados para aliviar o impacto da demissão.

Em meio a esse cenário, um benefício pago pelo governo pode garantir um fôlego financeiro importante por alguns meses, desde que o profissional atenda aos critérios exigidos.

O valor do pagamento varia de acordo com a média salarial recebida antes do desligamento, mas pode chegar a R$ 2.518,65 em alguns casos.

Além disso, o benefício pode ser liberado por até cinco meses, conforme o tempo trabalhado e o histórico de solicitações anteriores.

A proposta é oferecer uma assistência temporária ao trabalhador demitido sem justa causa, enquanto ele tenta se recolocar no mercado.

Quem tem direito ao seguro-desemprego em 2026?

Para ter acesso ao benefício, é necessário cumprir exigências previstas na legislação.

Entre elas, está o fato de ter sido dispensado sem justa causa, não possuir renda própria suficiente para o sustento e atender ao tempo mínimo de trabalho com carteira assinada.

Também é preciso respeitar os intervalos entre uma solicitação e outra, conforme as regras vigentes.

Cálculo do seguro-desemprego

O valor das parcelas é definido com base na média dos salários recebidos antes da demissão.

A partir desse cálculo, são aplicadas faixas que determinam quanto o trabalhador irá receber mensalmente, respeitando os limites mínimo e máximo estabelecidos.

O número de parcelas também varia conforme o tempo de serviço, podendo chegar a até cinco pagamentos consecutivos.

A solicitação pode ser feita por canais oficiais, de forma digital ou presencial, o que facilita o acesso de quem precisa dar entrada no benefício logo após a rescisão.

Ainda assim, especialistas orientam que o trabalhador confira toda a documentação e acompanhe os prazos para não correr o risco de perder o direito.

Em um momento de instabilidade, esse tipo de auxílio pode representar mais do que um depósito na conta.

Para muitas famílias, trata-se de uma ajuda essencial para reorganizar a rotina e ganhar tempo até a conquista de um novo emprego.

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