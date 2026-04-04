Uma das maiores fazendas de confinamento do Brasil, que fica em Goiás, é comprada por Júnior Friboi

Compra de fazenda em Goiás fortalece atuação de Júnior Friboi e mantém operações sem mudanças, afastando rumores de demissões

Gabriel Dias - 04 de abril de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/Mundo Agro)

A aquisição de uma das maiores estruturas de confinamento do país movimenta o agronegócio e levanta questionamentos sobre impactos na operação local.

A JBJ Agropecuária, empresa ligada ao empresário José Batista Júnior, conhecido como Júnior Friboi, adquiriu a Fazenda Conforto, em Nova Crixás, no norte de Goiás. A negociação, confirmada por fontes do setor, envolve uma das maiores operações de confinamento bovino do Brasil.

A informação também foi reforçada pelo administrador da propriedade, Cláudio Braga, durante entrevista à rádio local. Segundo ele, a mudança no controle não deve afetar o funcionamento da fazenda, que continuará operando normalmente nas atividades já consolidadas.

Operação segue sem mudanças e tranquiliza funcionários

De acordo com a administração, não há previsão de alterações na rotina produtiva nem cortes no quadro de colaboradores. A fala teve como objetivo conter rumores que circulavam sobre possíveis demissões em massa após a venda.

Braga destacou que a estrutura da fazenda já está plenamente estabelecida, com atividades que incluem confinamento de gado, cultivo de soja e milho, além de parcerias estratégicas na pecuária. “Não há motivo para mudanças estruturais”, afirmou.

Fazenda é referência nacional em pecuária

Fundada em 1996 pelo empresário Alexandre Funari Negrão, conhecido como Xandy Negrão, a Fazenda Conforto se tornou um dos principais modelos de pecuária intensiva no país. Após a morte do fundador, em 2023, a propriedade passou a ser administrada por seus herdeiros.

Com capacidade para cerca de 180 mil cabeças de gado por ano, a fazenda é considerada referência em tecnologia, produtividade e sustentabilidade no setor.

Apesar de ser irmão dos controladores da JBS, Júnior Friboi mantém a JBJ Agropecuária como uma operação independente desde 2012. Ainda assim, a empresa é uma das fornecedoras relevantes de gado para a gigante do setor frigorífico.

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