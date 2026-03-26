Conheça a fazenda mais disputada do momento em Goiás, que vale mais de R$ 40 milhões e pode esconder pedras preciosas

Propriedade no Norte do estado ganhou projeção após disputa judicial prolongada e levantou interesse por possível riqueza mineral na área

Lara Duarte - 26 de março de 2026

Santa Terezinha, na região Norte de Goiás. (Foto: Divulgação)

Uma fazenda de 716 hectares localizada em Santa Terezinha de Goiás voltou ao centro das atenções e passou a ser considerada uma das mais disputadas do estado, impulsionada por fatores jurídicos e econômicos que ampliaram seu valor.

Avaliada atualmente em mais de R$ 40 milhões, a propriedade ganhou destaque após ser tema de reportagens do G1 e também do site especializado Compre Rural, o que ampliou ainda mais sua repercussão recente.

A chamada Fazenda Buriti está envolvida em uma disputa judicial que se arrasta há mais de 15 anos, envolvendo compradores, herdeiros e decisões que ainda não encerraram definitivamente o caso.

O interesse crescente se explica não apenas pelo valor elevado, mas também pela localização dentro da área de expansão urbana do município, o que impulsionou sua valorização ao longo dos anos.

Além disso, há especulações sobre a existência de riquezas naturais na área, incluindo a possibilidade de ocorrência de pedras preciosas, o que reforça ainda mais o interesse econômico sobre a propriedade.

Como tudo começou

Segundo o Compre Rural, o negócio teve início em 2009, quando a propriedade foi vendida por cerca de R$ 1 milhão para o pecuarista Milton Coelho Rocha.

O contrato previa o pagamento em três parcelas, sendo que a última, no valor de R$ 700 mil, deveria ser quitada após a transferência oficial do imóvel para o nome do comprador, o que nunca ocorreu.

Em entrevista ao G1, o advogado Pedro Terra Hochmüller, que defende o comprador, afirmou que o valor da fazenda se tornou “impalpável”, justamente por estar inserida em uma área de expansão urbana.

Segundo ele, antes mesmo do vencimento da última parcela, a valorização acelerada teria motivado uma tentativa de desfazer o negócio por parte da vendedora.

Com o passar do tempo, a fazenda se valorizou de forma expressiva, o que levantou questionamentos sobre um possível arrependimento da vendedora.

A defesa do comprador sustenta que a proprietária tentou desfazer o negócio após perceber o novo potencial econômico da área, enquanto os herdeiros afirmam que o problema sempre foi o não pagamento da última parcela.

Após a morte da vendedora, o processo passou a ser conduzido por suas filhas, que pedem o encerramento do contrato ou o pagamento integral da dívida com juros.

Por outro lado, a defesa do comprador argumenta que a parcela final só seria exigível após a regularização documental da propriedade, que ainda dependia da conclusão de um inventário.

Disputa judicial

A Justiça de Goiás manteve a validade do contrato e determinou que o comprador realize o pagamento da última parcela com correção monetária.

Além disso, ficou definido que os herdeiros devem providenciar a regularização do imóvel e a escritura definitiva após o depósito judicial do valor devido.

Um dos pontos centrais da discussão passou a ser o momento exato em que os juros deveriam começar a incidir.

O Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) fixou que a cobrança deve ocorrer a partir de setembro de 2013, quando o imóvel passou a estar juridicamente apto para transferência.

Segundo a defesa das herdeiras, a decisão evita que o comprador permaneça por anos sem arcar com os encargos da parcela não quitada, mantendo o equilíbrio contratual.

Enquanto o impasse continua, a posse da fazenda permanece com as herdeiras, e o comprador ainda não conseguiu concluir a transferência para seu nome.

A longa disputa, somada à valorização milionária, à repercussão em veículos nacionais e às especulações sobre a presença de pedras preciosas, fez com que o caso ganhasse projeção nos últimos dias.

Com isso, a Fazenda Buriti entrou definitivamente no radar do público e do setor agropecuário, sendo apontada como um dos casos mais emblemáticos de valorização rural em Goiás.

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