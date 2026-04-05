Não fica na Suíça, nem no Canadá: o destino internacional que está encantando brasileiros

Entre lagos cristalinos, vilarejos andinos e uma estrada cênica, este destino fora do país ganha espaço no radar dos brasileiros

Gustavo de Souza - 05 de abril de 2026

(Imagem: Captura de Tela/YouTube – Casal Alencar)

Não é preciso ir à Europa ou à América do Norte para encontrar neve, montanhas e paisagens de tirar o fôlego. Cada vez mais, Bariloche e a Rota dos 7 Lagos, na Patagônia Argentina, conquistam brasileiros em busca de natureza, tranquilidade e cenários cinematográficos.

O destino chama atenção não só no inverno, mas também pelo conjunto de experiências ao ar livre. A região reúne lagos cristalinos, vilarejos charmosos e uma das estradas mais bonitas da América do Sul, em um roteiro ideal para quem prefere viajar sem pressa.

Estrada que vira atração

A Rota dos 7 Lagos começa em Villa La Angostura, pela Ruta 40, e segue até San Martín de los Andes. No caminho, o turista encontra mirantes e paisagens que transformam o deslocamento em parte essencial da viagem.

Por isso, alugar um carro costuma ser uma das escolhas mais indicadas. A alternativa permite paradas ao longo do trajeto, embora também existam passeios de um dia saindo de Bariloche.

Três bases para aproveitar melhor

No roteiro, a hospedagem foi dividida entre Bariloche, Villa La Angostura e San Martín de los Andes. A estratégia ajuda a conhecer melhor cada trecho da região e garante uma experiência mais completa.

Com voos saindo do Brasil, diretos em períodos de alta temporada ou com escala, geralmente em Buenos Aires, Bariloche se consolida como um destino internacional acessível e cada vez mais desejado por quem ama natureza, estradas cênicas e ritmo tranquilo.

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