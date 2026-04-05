O jovem que só descobriu há 3 anos que desde que nasceu não consegue sentir cheiro. Como isso é possível?

Caso raro chamou atenção ao revelar uma condição incomum que passou despercebida por anos e só foi identificada na vida adulta

Layne Brito - 05 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Sentir o cheiro do café passando, perceber fumaça no ar ou identificar um perfume marcante são experiências tão comuns que muita gente sequer para para pensar nelas.

Justamente por isso, a ideia de viver sem esse sentido desde o nascimento parece quase impossível. Ainda assim, foi essa descoberta tardia que mudou a forma como Pablo passou a enxergar a própria história.

O caso chamou atenção porque a ausência do olfato não havia sido percebida ao longo da infância e da adolescência.

Somente há três anos, já na vida adulta, Pablo descobriu que nunca conseguiu sentir cheiro de fato, não por uma perda recente, alergia ou problema passageiro, mas por uma condição presente desde que nasceu.

A revelação surpreende justamente porque o olfato costuma ser associado a situações simples do cotidiano, como sentir alimentos, perceber ambientes ou até identificar riscos, como vazamento de gás e fumaça.

No entanto, quando alguém nunca teve essa referência, a ausência pode acabar sendo interpretada como algo normal, já que não existe uma base de comparação.

Foi assim que Pablo viveu durante anos, sem desconfiar que a forma como percebia o mundo era diferente da maioria das pessoas.

A descoberta só veio após investigações médicas, que apontaram uma condição rara ligada à incapacidade de sentir cheiros desde o nascimento.

Mesmo com o impacto da revelação, o caso impressiona também pela forma como ele lida com a situação.

Em vez de tratar a condição apenas como limitação, Pablo passou a enxergar a própria trajetória de maneira mais ampla, entendendo que viveu toda a vida daquela forma, e que isso moldou sua experiência sem necessariamente impedi-lo de seguir em frente.

Mais do que uma curiosidade médica, a história chama atenção por mostrar como o corpo humano pode guardar sinais silenciosos por anos, transformando uma descoberta tardia em um relato de surpresa, adaptação e reflexão.

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