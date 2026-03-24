Truque das diaristas para limpar o banheiro e deixá-lo brilhando e cheiroso

Método simples promete agilizar a limpeza semanal e garantir um ambiente mais limpo, perfumado e com aparência de novo

Gabriel Yuri Souto - 24 de março de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Manter o banheiro limpo, cheiroso e sem esforço excessivo é o objetivo de muita gente. Um método simples, bastante utilizado por diaristas, tem ganhado destaque por facilitar a limpeza e melhorar o resultado final.

De acordo com orientações compartilhadas pela criadora do canal Casa da Marci, o segredo está na ordem dos produtos e na forma de aplicação. A técnica ajuda a remover sujeiras com mais facilidade e reduz o tempo gasto na tarefa.

Comece removendo a sujeira mais pesada

O primeiro passo consiste em retirar todos os itens do banheiro. Em seguida, aplique um removedor de gordura nas paredes, no box e nos azulejos.

Esse produto ajuda a eliminar a gordura corporal acumulada ao longo da semana. Com isso, a limpeza fica mais fácil e exige menos esforço na hora de esfregar.

Enquanto o produto age, já é possível adiantar outras etapas. O vaso sanitário, por exemplo, pode ficar de molho com cloro, o que facilita a higienização.

Limpeza completa com menos esforço

Depois de remover a camada inicial de sujeira, o próximo passo envolve o uso de desengordurante ou detergente. Aplique no box e nas superfícies e, em seguida, faça a esfregação.

Finalize essa etapa limpando bem o chão. Esse processo garante que todo o ambiente fique livre de resíduos e manchas.

Truque para dar brilho na pia

Um dos segredos que chama atenção é o uso de lustra-móveis na pia. Após limpar e secar bem a superfície, aplique o produto.

Esse passo ajuda a deixar a pia com aspecto brilhante e ainda cria uma camada que dificulta o acúmulo de sujeira.

Como deixar o banheiro cheiroso por mais tempo

Depois da limpeza, a finalização faz toda a diferença. A dica é usar adesivos sanitários no vaso para manter o perfume a cada descarga.

Além disso, o uso de aromatizantes, como água de lençóis nos tapetes, ajuda a manter o ambiente perfumado por mais tempo.

Com a combinação dessas técnicas, o banheiro fica limpo, brilhante e com cheiro agradável. E o melhor: sem a necessidade de esforço excessivo.

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