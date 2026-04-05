Orgulho nacional: 3 cervejas brasileiras conquistam lista das melhores do mundo

Três cervejas artesanais brasileiras conquistam ouro no World Beer Cup e colocam o país entre os grandes produtores globais

Gabriel Yuri Souto - 05 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

O Brasil começa a mudar de patamar quando o assunto é cerveja artesanal. Em meio a uma competição que reúne os melhores rótulos do mundo, o país conseguiu um feito que até pouco tempo parecia improvável — e que agora chama a atenção do mercado internacional.

Na edição de 2025 do World Beer Cup, realizada nos Estados Unidos, três cervejas brasileiras foram premiadas com medalha de ouro. O resultado não apenas surpreendeu especialistas, como também reforçou a evolução técnica das microcervejarias nacionais.

Produção brasileira ganha identidade e destaque

Nos últimos anos, o setor artesanal no Brasil passou por uma transformação significativa. Pequenos produtores investiram em processos mais elaborados, no uso de ingredientes locais e na criação de receitas autorais.

Essa combinação ajudou a construir uma identidade própria, algo que chamou a atenção dos jurados internacionais. Com diversidade de insumos e clima favorável, o país passou a explorar estilos únicos e competitivos.

Rótulos premiados mostram diversidade

Entre os destaques, a cervejaria 277 Craft Beer, de Foz do Iguaçu, levou dois ouros. A Quadruppel 277 venceu com uma receita encorpada, maturada por 12 meses em barris de castanheira. Já a Canoa Quebrada conquistou os jurados com uma Gose leve, ácida e com toque de caju.

O terceiro ouro ficou com a Melancia SOUR’n Salt, da Sim! Cerveja, de Campinas. Sem álcool, o rótulo aposta na mistura de melancia e hibisco, entregando frescor e equilíbrio.

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