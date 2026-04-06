Convidado grita “Vila” em aniversário do Goiás e clube promete punição

Clube esmeraldino utilizou tecnologia de monitoramento para localizar o responsável, que era convidado de um conselheiro

Pedro Ribeiro - 06 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O Goiás Esporte Clube completa 83 anos de história nesta segunda-feira (06).

Fundado em 1943, o clube esmeraldino iniciou as celebrações logo cedo em sua sede administrativa, no Estádio da Serrinha, reunindo dirigentes, conselheiros e convidados para o tradicional “parabéns”.

O clima de festa, no entanto, foi interrompido por um episódio de rivalidade que acabou em punição severa.

No momento em que os presentes entoavam o grito de “viva”, um dos convidados disparou um sonoro “Vila”, em referência ao maior rival do clube.

O registro em vídeo ganhou as redes sociais rapidamente, provocando a reação imediata do Vila Nova.

O perfil oficial do Tigre ironizou a situação, escrevendo que “por dentro, todo mundo é vermelho” e agradecendo pela “lembrança” no dia do aniversário vizinho.

Diante da repercussão, o Goiás se manifestou por meio de nota oficial.

O clube informou que utilizou o sistema de câmeras e reconhecimento facial para identificar o autor da provocação, que estava no local a convite de um conselheiro.

Como sanção, o indivíduo foi proibido de forma definitiva de acessar as dependências do clube e de frequentar jogos em que o Goiás seja mandante.

A instituição classificou a atitude como desrespeitosa e inoportuna, reforçando o compromisso com a preservação de sua identidade.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!