Advogado morre aos 27 anos em Goiânia: “luto, saudades eternas”

Doença agressiva avançou rapidamente e mobilizou amigos e familiares em uma luta intensa por tratamento

Lara Duarte - 07 de abril de 2026

Natural da Bahia, Igor vivia em Posse, no nordeste goiano, onde mantinha vínculos pessoais e profissionais. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A morte do advogado Igor Ferreira Saldanha, aos 27 anos, foi confirmada nesta terça-feira (07), em Goiânia, após meses de enfrentamento contra um câncer ósseo agressivo. Segundo o jornal O Popular, o jovem estava internado em uma unidade particular da capital, onde seguia em tratamento.

O diagnóstico havia sido feito em 2025 e, desde então, o quadro evoluiu de forma rápida e severa, com agravamento progressivo da condição clínica. Com o avanço da doença para os pulmões, Igor passou a apresentar insuficiência respiratória, o que piorou ainda mais o estado de saúde nos últimos dias.

Ao longo do tratamento, ele enfrentou uma rotina marcada por procedimentos delicados e sucessivas internações, em um processo considerado complexo. Ainda conforme O Popular, foram necessárias cirurgias emergenciais, além de um período crítico após uma infecção grave que exigiu retorno à Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O acompanhamento médico também incluiu sessões de radioterapia e, posteriormente, o início da quimioterapia em um hospital público especializado, embora, mesmo com os esforços, a doença tenha continuado avançando.

A mobilização de amigos e familiares foi intensa durante todo o processo, com campanhas online e eventos solidários organizados para ajudar nos custos do tratamento, que ultrapassaram R$ 500 mil. Em meio à tentativa de manter os cuidados, bens também precisaram ser vendidos.

Com a progressão do câncer, tumores atingiram diferentes regiões do corpo, como membros e coluna, sendo que a complicação na região da coluna acabou causando a perda dos movimentos na parte inferior do corpo.

Natural da Bahia, Igor vivia em Posse, no nordeste goiano, onde mantinha vínculos pessoais e profissionais. Ele deixa esposa, e até o momento não há informações divulgadas sobre velório e sepultamento.

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