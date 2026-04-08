Amaciante natural para carne: a fruta que você tem na fruteira e deixa qualquer carne desmanchando

Ingrediente comum do dia a dia pode mudar completamente a textura da carne e surpreender no resultado final

Layne Brito - 08 de abril de 2026

(Foto: Captura de Tela/ Youtube/ Canal Gostosuras e Travessuras na Cozinha)

Nem sempre uma carne mais macia depende de cortes nobres ou de longas horas de preparo. Em muitas cozinhas, o segredo para transformar peças mais rígidas em refeições muito mais agradáveis pode estar bem mais perto do que se imagina e, muitas vezes, à vista de todos, na própria fruteira.

Em tempos de orçamento apertado e rotina corrida, descobrir soluções práticas para melhorar o resultado dos pratos se tornou quase uma necessidade.

E quando a dica une economia, simplicidade e eficiência, ela rapidamente ganha espaço entre quem gosta de cozinhar sem complicação.

Entre os truques mais curiosos e eficientes para amaciar carne de forma natural, dois ingredientes bastante conhecidos chamam atenção: o mamão e o abacaxi.

Apesar de serem lembrados principalmente em sucos e sobremesas, essas frutas escondem um poderoso efeito na culinária.

Isso acontece porque o mamão possui papaína, enquanto o abacaxi contém bromelina, enzimas que atuam diretamente nas fibras da carne, deixando a textura mais macia e suculenta.

Na prática, o uso é simples. Com o mamão, basta pegar um pouco da polpa amassada (ou a parte interna da casca) e espalhar diretamente sobre toda a superfície da carne, como se fosse uma marinada.

Em seguida, deixe a peça descansando em um recipiente, coberta, fora da geladeira ou em temperatura ambiente por cerca de 10 a 15 minutos.

Já com o abacaxi, o processo é parecido: utilize pequenos pedaços ou a polpa triturada e distribua sobre a carne, garantindo que toda a peça entre em contato com o suco da fruta.

Depois, deixe agir pelo mesmo tempo, sem necessidade de adicionar água ou outros líquidos.

Após esse período, o ideal é remover o excesso da fruta e enxugar levemente a carne antes de temperar e levar ao preparo.

Esse descanso é o que permite que as enzimas ajam diretamente nas fibras, promovendo o efeito de maciez.

O cuidado, porém, é essencial. Se passar muito do tempo indicado, a carne pode perder completamente a estrutura, e o resultado acaba sendo uma textura mole demais, quase como um patê.

Quando feito corretamente, o truque pode transformar completamente cortes mais duros, trazendo mais maciez e suculência ao prato sem exigir técnicas complexas ou ingredientes caros.

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