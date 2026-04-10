Cientistas descobrem um inseto gigante que tem pernas espinhosas

Pesquisadores identificam ser vivo com características físicas singulares nunca antes documentadas em registros

Magno Oliver - 10 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube / The Guardian)

Uma expedição científica em uma das regiões mais isoladas da Austrália resultou na descoberta de uma nova espécie que está redefinindo os limites da entomologia moderna.

Batizada como Acrophylla alta, a criatura pertence à família dos bichos-pau, mas distancia-se de seus parentes por apresentar dimensões colossais e pernas robustas revestidas por estruturas espinhosas.

O achado ocorreu em uma densa floresta tropical de difícil acesso, onde a preservação do ecossistema permitiu que o espécime evoluísse de forma singular.

Segundo o grupo de pesquisadores responsáveis, este pode ser o inseto mais pesado já registrado no território australiano, representando um marco para o estudo da biodiversidade oceânica.

A Acrophylla alta não impressiona apenas pelo peso e tamanho, mas por sua complexa biologia evolutiva. Diferente de outros membros do gênero Acrophylla, este gigante apresenta uma morfologia adaptada para a sobrevivência em copas de árvores elevadas, utilizando suas patas espinhosas tanto para a locomoção em superfícies rugosas quanto para a defesa contra predadores.

A descoberta foi detalhada por especialistas que destacam a importância do habitat intacto para o desenvolvimento de tais proporções.

A espécie possui um ciclo de vida intimamente ligado à vegetação nativa, o que torna sua descoberta um indicador vital da saúde ambiental daquela zona remota.

O impacto desta revelação para a ciência vai além do simples registro de uma nova espécie; ela abre caminhos para entender como o isolamento geográfico influencia o gigantismo em insetos.

O desfecho da pesquisa aponta que a Acrophylla alta pode oferecer respostas sobre a resistência desses animais às mudanças climáticas e à fragmentação de florestas.

Atualmente, os cientistas trabalham no mapeamento genético do espécime para traçar sua linhagem histórica e garantir que a área da descoberta receba proteções legais rigorosas.

O caso, agora acompanhado por instituições internacionais de preservação, coloca novamente a Austrália no centro do debate sobre as maravilhas ainda ocultas na natureza selvagem.

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