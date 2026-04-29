Nem amarelo, nem vermelho: a cor preferida por pessoas inteligentes, segundo a psicologia das cores

Estudos indicam que algumas cores influenciam diretamente a forma como somos percebidos em inteligência, confiança e profissionalismo

Gabriel Yuri Souto - 29 de abril de 2026

(Foto: Freepik)

Você já reparou como certas cores parecem “funcionar melhor” em determinadas situações? Seja na roupa de uma entrevista, na decoração de um escritório ou até na escolha de um acessório, algumas tonalidades passam sensações imediatas, mesmo sem a gente perceber.

Agora imagine que essa escolha pode influenciar até a forma como as pessoas enxergam a sua inteligência. Parece exagero, mas não é.

Segundo estudos da psicologia das cores, o tom que você escolhe pode transmitir sinais claros sobre sua personalidade, seu nível de confiança e até sua capacidade lógica.

Azul é a cor mais associada à inteligência

Entre todas as cores analisadas, o azul aparece como a principal tonalidade ligada à inteligência.

Isso acontece porque ele transmite calma, foco e confiabilidade, três características frequentemente associadas a pessoas racionais e seguras. Por esse motivo, inclusive, muitas empresas de tecnologia utilizam o azul em suas marcas.

Além disso, usar roupas nessa cor em situações formais, como entrevistas ou apresentações, pode ajudar a construir uma imagem mais profissional e equilibrada.

Branco transmite organização e clareza

Enquanto o azul reforça a ideia de inteligência, o branco complementa essa percepção.

A cor costuma representar clareza, precisão e organização. Por isso, ambientes com predominância de branco passam uma sensação de controle e método.

Não por acaso, profissionais como médicos e cientistas utilizam essa tonalidade com frequência, já que ela reforça credibilidade e atenção aos detalhes.

Preto reforça autoridade e confiança

Outra cor que impacta diretamente a percepção das pessoas é o preto.

Associado à elegância e ao poder, ele costuma transmitir autoridade e segurança. Em ambientes profissionais, o preto ajuda a construir uma imagem mais firme e respeitada.

Por isso, é comum ver essa tonalidade em eventos formais ou cargos de liderança.

Cores podem atrapalhar a impressão

Por outro lado, nem todas as cores ajudam na construção de uma boa imagem, especialmente em contextos mais sérios.

O vermelho, por exemplo, pode ser interpretado como agressivo ou intenso demais. Já o amarelo, apesar de alegre, pode passar uma impressão mais informal.

Além disso, tons como cinza e marrom podem transmitir monotonia ou excesso de rigidez, dependendo do contexto.

Escolha da cor vai além da estética

No fim das contas, escolher uma cor não é apenas uma decisão estética.

Ela influencia diretamente a forma como você é percebido pelos outros, seja em ambientes profissionais ou sociais.

Por isso, entender o impacto das cores pode ser um diferencial importante — principalmente quando a intenção é transmitir inteligência, confiança e credibilidade.

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