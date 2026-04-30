A palavra que muita gente evita escrever está correta no português e é aceita oficialmente no Brasil

Dúvida comum na escrita faz muita gente trocar ou evitar um termo que, apesar de causar estranheza, tem registro oficial

Layne Brito - 30 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Algumas palavras da língua portuguesa parecem causar uma espécie de trava na hora da escrita. Mesmo quando são usadas com frequência na fala, basta precisar colocá-las no papel para surgir a dúvida: será que é assim mesmo?

Em muitos casos, essa insegurança não vem de desconhecimento, mas da aparência da palavra.

Há termos que soam estranhos, parecem “errados” à primeira vista e acabam sendo substituídos por outras formas, justamente para evitar constrangimento.

No entanto, a língua portuguesa guarda algumas surpresas.

Determinadas grafias que muita gente considera suspeitas estão, na verdade, corretas e reconhecidas oficialmente no Brasil.

Esse é o caso da palavra “cãibra”. Embora muita gente hesite antes de escrevê-la, a forma está registrada no Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (Volp), da Academia Brasileira de Letras.

O termo é usado para se referir à contração involuntária e dolorosa de um músculo, algo bastante comum após esforço físico, desidratação ou longos períodos em uma mesma posição.

A dúvida acontece porque muitos brasileiros também conhecem a forma “câimbra”, com acento circunflexo e a letra “m” antes do “b”.

Essa grafia também é aceita, o que aumenta a confusão na hora de escolher qual usar.

Na prática, portanto, tanto “cãibra” quanto “câimbra” estão corretas.

A diferença está apenas na forma de escrita, já que ambas se referem ao mesmo significado.

Por isso, quem evita escrever “cãibra” por achar que a palavra parece estranha pode ficar tranquilo.

Apesar da aparência incomum, ela faz parte oficialmente do português usado no Brasil.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!