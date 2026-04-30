A palavra que muita gente evita escrever está correta no português e é aceita oficialmente no Brasil
Dúvida comum na escrita faz muita gente trocar ou evitar um termo que, apesar de causar estranheza, tem registro oficial
Algumas palavras da língua portuguesa parecem causar uma espécie de trava na hora da escrita. Mesmo quando são usadas com frequência na fala, basta precisar colocá-las no papel para surgir a dúvida: será que é assim mesmo?
Em muitos casos, essa insegurança não vem de desconhecimento, mas da aparência da palavra.
Há termos que soam estranhos, parecem “errados” à primeira vista e acabam sendo substituídos por outras formas, justamente para evitar constrangimento.
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No entanto, a língua portuguesa guarda algumas surpresas.
Determinadas grafias que muita gente considera suspeitas estão, na verdade, corretas e reconhecidas oficialmente no Brasil.
Esse é o caso da palavra “cãibra”. Embora muita gente hesite antes de escrevê-la, a forma está registrada no Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (Volp), da Academia Brasileira de Letras.
O termo é usado para se referir à contração involuntária e dolorosa de um músculo, algo bastante comum após esforço físico, desidratação ou longos períodos em uma mesma posição.
A dúvida acontece porque muitos brasileiros também conhecem a forma “câimbra”, com acento circunflexo e a letra “m” antes do “b”.
Essa grafia também é aceita, o que aumenta a confusão na hora de escolher qual usar.
Na prática, portanto, tanto “cãibra” quanto “câimbra” estão corretas.
A diferença está apenas na forma de escrita, já que ambas se referem ao mesmo significado.
Por isso, quem evita escrever “cãibra” por achar que a palavra parece estranha pode ficar tranquilo.
Apesar da aparência incomum, ela faz parte oficialmente do português usado no Brasil.
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