Engenharia além do óbvio: 6 cursos que muitos não sabiam que existem no Brasil
Em um mercado cada vez mais competitivo, cursos pouco explorados na engenharia surgem como alternativas promissoras, com alta demanda, inovação e novas possibilidades de carreira
A escolha de uma carreira universitária costuma seguir caminhos já conhecidos, especialmente quando se trata da área de Exatas.
Cursos tradicionais, como Engenharia Civil, Mecânica e Elétrica, continuam entre os mais procurados, consolidando uma visão limitada sobre as possibilidades dentro do campo da engenharia.
No entanto, o avanço da tecnologia e as novas demandas da sociedade têm ampliado significativamente esse leque de opções. Nesse cenário, surgem cursos de engenharia diferentes, que atuam em nichos específicos e estratégicos, muitas vezes desconhecidos pela maioria dos estudantes.
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Engenharias além do comum ganham destaque
A área da engenharia vai muito além das formações tradicionais. Atualmente, universidades brasileiras oferecem cursos voltados para demandas específicas do mundo contemporâneo, conectando tecnologia, inovação e novas soluções para problemas urbanos e industriais.
Entre essas opções, destacam-se:
1. Engenharia Acústica
Voltada para o estudo do som, essa área atua na criação de ambientes com qualidade acústica controlada. Além disso, o profissional trabalha na redução de ruídos urbanos e no desenvolvimento de tecnologias utilizadas em setores como entretenimento e transporte.
2. Engenharia de Horticultura
Especializada no cultivo de plantas, frutas e hortaliças, essa engenharia utiliza tecnologias modernas para aumentar a produtividade. Assim, contribui para uma produção mais eficiente e sustentável de alimentos.
3. Engenharia Cartográfica (e de Agrimensura)
Responsável por sistemas de localização e mapeamento, esse profissional utiliza dados de satélites e drones para produzir mapas e análises geográficas. Dessa forma, participa diretamente do planejamento urbano e da organização territorial.
4. Engenharia de Mobilidade
Focada nos desafios do transporte urbano, essa área desenvolve soluções para melhorar a circulação nas cidades. O profissional atua na organização do trânsito, no planejamento de sistemas de transporte e na criação de alternativas mais eficientes de deslocamento.
5. Engenharia Biomédica
Com forte ligação com a área da saúde, esse curso forma profissionais que desenvolvem equipamentos médicos, próteses e sistemas hospitalares. Portanto, sua atuação é essencial para modernizar diagnósticos e tratamentos.
6. Engenharia Têxtil e da Indumentária
Essa engenharia abrange toda a cadeia produtiva da indústria têxtil, desde a produção de fibras até o desenvolvimento de tecidos e vestuário. Além disso, também atua na criação de materiais técnicos utilizados em áreas como medicina e tecnologia.
Mercado, inovação e novas oportunidades
Essas formações, embora menos conhecidas, apresentam vantagens competitivas importantes. Em primeiro lugar, a menor concorrência facilita o acesso às universidades públicas.
Além disso, o mercado tende a absorver rapidamente esses profissionais. Como há menos especialistas nessas áreas, as oportunidades aumentam e os salários podem ser mais atrativos.
Ao mesmo tempo, esses cursos estão diretamente ligados à inovação e ao desenvolvimento tecnológico.
Outro ponto relevante é a conexão com problemas reais da sociedade. Seja na mobilidade urbana, na saúde ou na produção industrial, essas engenharias atuam diretamente na criação de soluções práticas.
Explorar o novo pode ser o diferencial
Diante de um mercado cada vez mais exigente, escolher um caminho fora do óbvio pode representar uma vantagem estratégica. Ao considerar cursos de engenharia diferentes, o estudante amplia suas oportunidades e se posiciona em áreas promissoras.
Assim, mais do que seguir trajetórias tradicionais, a decisão passa a envolver visão de futuro. Nesse sentido, essas engenharias mostram que inovação, especialização e relevância social podem caminhar juntas na construção de carreiras sólidas.
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