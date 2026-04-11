Engenharia além do óbvio: 6 cursos que muitos não sabiam que existem no Brasil

Em um mercado cada vez mais competitivo, cursos pouco explorados na engenharia surgem como alternativas promissoras, com alta demanda, inovação e novas possibilidades de carreira

Daniella Bruno - 11 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

A escolha de uma carreira universitária costuma seguir caminhos já conhecidos, especialmente quando se trata da área de Exatas.

Cursos tradicionais, como Engenharia Civil, Mecânica e Elétrica, continuam entre os mais procurados, consolidando uma visão limitada sobre as possibilidades dentro do campo da engenharia.

No entanto, o avanço da tecnologia e as novas demandas da sociedade têm ampliado significativamente esse leque de opções. Nesse cenário, surgem cursos de engenharia diferentes, que atuam em nichos específicos e estratégicos, muitas vezes desconhecidos pela maioria dos estudantes.

Engenharias além do comum ganham destaque

A área da engenharia vai muito além das formações tradicionais. Atualmente, universidades brasileiras oferecem cursos voltados para demandas específicas do mundo contemporâneo, conectando tecnologia, inovação e novas soluções para problemas urbanos e industriais.

Entre essas opções, destacam-se:

1. Engenharia Acústica

Voltada para o estudo do som, essa área atua na criação de ambientes com qualidade acústica controlada. Além disso, o profissional trabalha na redução de ruídos urbanos e no desenvolvimento de tecnologias utilizadas em setores como entretenimento e transporte.

2. Engenharia de Horticultura

Especializada no cultivo de plantas, frutas e hortaliças, essa engenharia utiliza tecnologias modernas para aumentar a produtividade. Assim, contribui para uma produção mais eficiente e sustentável de alimentos.

3. Engenharia Cartográfica (e de Agrimensura)

Responsável por sistemas de localização e mapeamento, esse profissional utiliza dados de satélites e drones para produzir mapas e análises geográficas. Dessa forma, participa diretamente do planejamento urbano e da organização territorial.

4. Engenharia de Mobilidade

Focada nos desafios do transporte urbano, essa área desenvolve soluções para melhorar a circulação nas cidades. O profissional atua na organização do trânsito, no planejamento de sistemas de transporte e na criação de alternativas mais eficientes de deslocamento.

5. Engenharia Biomédica

Com forte ligação com a área da saúde, esse curso forma profissionais que desenvolvem equipamentos médicos, próteses e sistemas hospitalares. Portanto, sua atuação é essencial para modernizar diagnósticos e tratamentos.

6. Engenharia Têxtil e da Indumentária

Essa engenharia abrange toda a cadeia produtiva da indústria têxtil, desde a produção de fibras até o desenvolvimento de tecidos e vestuário. Além disso, também atua na criação de materiais técnicos utilizados em áreas como medicina e tecnologia.

Mercado, inovação e novas oportunidades

Essas formações, embora menos conhecidas, apresentam vantagens competitivas importantes. Em primeiro lugar, a menor concorrência facilita o acesso às universidades públicas.

Além disso, o mercado tende a absorver rapidamente esses profissionais. Como há menos especialistas nessas áreas, as oportunidades aumentam e os salários podem ser mais atrativos.

Ao mesmo tempo, esses cursos estão diretamente ligados à inovação e ao desenvolvimento tecnológico.

Outro ponto relevante é a conexão com problemas reais da sociedade. Seja na mobilidade urbana, na saúde ou na produção industrial, essas engenharias atuam diretamente na criação de soluções práticas.

Explorar o novo pode ser o diferencial

Diante de um mercado cada vez mais exigente, escolher um caminho fora do óbvio pode representar uma vantagem estratégica. Ao considerar cursos de engenharia diferentes, o estudante amplia suas oportunidades e se posiciona em áreas promissoras.

Assim, mais do que seguir trajetórias tradicionais, a decisão passa a envolver visão de futuro. Nesse sentido, essas engenharias mostram que inovação, especialização e relevância social podem caminhar juntas na construção de carreiras sólidas.

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