Joe Jonas, dos Jonas Brothers, surpreende a internet ao “fazer cosplay” do goiano Joel Divo

Gesto nas redes sociais vem em momento estratégico, com a aproximação do show do trio no Brasil

Davi Galvão - 11 de abril de 2026

Joe Jonas fez homenagem ao goiano Joel Divo. (Foto: Redes Sociais)

O cantor Joe Jonas, integrante da banda Jonas Brothers, surpreendeu a internet ao publicar um vídeo com referências diretas ao influenciador Joel Marques, o Joel Divo.

O artista estadunidense dublou um hit da cantora Shakira enquanto tomava uma bebida e citou o brasileiro na legenda: “Hoje num ritmo tipo Joel Divo”.

Joel, que reside em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, é conhecido por seu estilo autêntico e bem-humorado que conquistou celebridades internacionais.

O artista ganhou notoriedade nas redes sociais por seus vídeos cheios de personalidade, em especial ao som de Girl Like Me, que se tornou marca registrada, assim como a garrafa de Corona e limão.

A publicação de Joe Jonas rapidamente se tornou um fenômeno de engajamento, acumulando mais de 3,5 milhões de visualizações em poucas horas.

Nos comentários, internautas e brasileiros em peso interagiram com a publicação e se surpreenderam ao ver o ídolo mundial inserido em um meme tão regional: “Ele se chama José Jonas”, brincou um.

Show no Brasil

A aproximação de Joe com a cultura brasileira não parou por aí. Recentemente, o artista também publicou um registro arriscando passos de funk ao som de “Acompanha o Pontinho”, do DJ Guuga.

Essas interações ocorrem em um momento estratégico, já que os Jonas Brothers se preparam para desembarcar em solo brasileiro muito em breve.

Os irmãos Kevin, Joe e Nick Jonas trazem a turnê “Five Albums. One Night” para uma apresentação única no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 13 de abril.

O show promete uma viagem nostálgica por toda a discografia do grupo, desde os clássicos do Disney Channel até os sucessos do álbum mais recente, o “The Album”.

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