Após imagens de carros estacionados, terreno histórico do Césio-137 é bloqueado com vasos de plantas

Terreno é de responsabilidade do Estado e deveria permanecer isolado por determinação técnica

Ícaro Gonçalves - 12 de abril de 2026

Bloqueio ocorreu após repercussão do estacionamento irregular no local (Imagens: Reprodução/Redes sociais)

O lote da Rua 57 no Centro de Goiânia, onde teve início o acidente com Césio-137, foi bloqueado com vasos de plantas na última sexta-feira (10) para impedir a entrada de veículos.

A ação ocorreu após a repercussão das imagens que mostraram o local sendo usado como estacionamento irregular.

As imagens de drone, captadas pelo produtor goiano Michel de Medeiros, circularam nas redes sociais na última semana, ao mostrar diversos carros estacionando no espaço onde a cápsula radiológica foi aberta em 1987.

Segundo relatos de moradores e comerciantes da região, o bloqueio teria sido feito por servidores da Comurg, que estiveram no lote na última sexta-feira (10).

O terreno é de responsabilidade do Estado de Goiás e deveria permanecer isolado por determinação técnica, apesar de ter passado por processos de descontaminação e concretagem à época do acidente.

Mesmo assim, ainda hoje o local é monitorado periodicamente pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) para avaliação dos níveis de radiação.

Pelas redes sociais, os internautas reforçam a falta de sinalização no espaço, onde não existe nenhuma placa ou aviso sobre o que ocorreu ali há quase 40 anos, nem menção à relevância histórica do local.

Até o momento, a Comurg ainda não confirmou se foi responsável pelo bloqueio.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!