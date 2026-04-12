O truque do papel toalha para fazer o alface durar até duas semanas na geladeira

Método simples e pouco conhecido pode ajudar a conservar folhas por muito mais tempo sem perder a qualidade

Layne Brito - 12 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Quem costuma comprar verduras sabe bem o desafio: basta alguns dias na geladeira para o alface começar a murchar, escurecer ou até estragar por completo.

O resultado quase sempre é o mesmo, desperdício e a sensação de dinheiro jogado fora.

Em meio à rotina corrida, manter alimentos frescos por mais tempo se tornou uma necessidade dentro de casa.

E, nesse cenário, pequenas técnicas de conservação ganham destaque justamente por prolongar a vida útil dos alimentos sem exigir esforço ou custos extras.

Entre os métodos mais eficientes para conservar o alface por mais tempo, um truque simples vem chamando atenção pela praticidade.

A ideia não envolve produtos especiais nem equipamentos diferentes, mas sim um cuidado com um fator que faz toda a diferença: a umidade.

O processo começa com a higienização das folhas. Após lavar o alface, é fundamental secar bem cada parte, já que o excesso de água acelera o processo de deterioração.

Esse passo é essencial para garantir que o método funcione corretamente.

Depois disso, o armazenamento também muda. O ideal é guardar as folhas em um pote fechado, intercalando camadas de papel toalha entre elas.

Esse detalhe faz toda a diferença, já que o papel ajuda a absorver a umidade restante e evita que as folhas fiquem encharcadas.

Com a umidade controlada, o alface tende a se manter fresco, crocante e com boa aparência por muito mais tempo, em alguns casos, chegando a durar até duas semanas na geladeira.

A técnica é simples, mas eficaz. E, para quem busca reduzir o desperdício e otimizar o uso dos alimentos no dia a dia, pode ser uma solução prática que transforma a rotina na cozinha.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!