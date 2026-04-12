Última semana de inscrições para processo seletivo em Goiás com 51 vagas e salários de até R$ 5,4 mil

Seleção será feita em etapa única com análise de experiência e formação profissional, sem necessidade de prova

Ícaro Gonçalves - 12 de abril de 2026

Processo seletivo tem vagas para vários cargos (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Candidatos interessados em ingressar no serviço público da Prefeitura de Firminópolis devem ficar atentos ao calendário. O processo seletivo simplificado, que oferece 51 vagas e salários de até R$ 5.387, encerrará as inscrições no dia 19 de abril.

O município fica a 120 km de Goiânia e oferece vagas de início imediato para todos os níveis de escolaridade. O objetivo é contratar profissionais temporários e formar cadastro reserva.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, pelo site firminopolis.go.gov.br.

Para os profissionais de nível superior, são 5 vagas para professor da rede municipal de ensino e uma vaga para psicólogo.

Já as funções de nível fundamental, completo ou incompleto, são:

Executor de Serviços Braçais (15),

Auxiliar de Serviços Gerais II (15),

Auxiliar de Serviços Gerais III (10),

Motorista (1),

Pedreiro (1),

Mecânico (1) e

Operador de Máquinas Rodoviárias Classes I e II (1 vaga cada).

Seleção em etapa única

Um dos destaques deste processo seletivo é o método de avaliação. Diferente de concursos tradicionais que exigem provas escritas, a seleção em Firminópolis será realizada em etapa única, consistindo na análise de experiência e formação profissional.

Os candidatos serão pontuados de acordo com os títulos apresentados e o tempo de serviço comprovado na área pretendida, seguindo os critérios de pontuação detalhados no edital oficial.

Os aprovados serão contratados sob regime temporário pelo prazo de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período.

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