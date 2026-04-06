Prefeitura em Goiás abre processo seletivo com salários de até R$ 4,3 mil
Seleção será realizada por meio de análise de títulos e experiência profissional, sem aplicação de prova objetiva
A Prefeitura de São João d’Aliança abriu um processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais em diversas áreas, com salários que podem ultrapassar R$ 4 mil.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente entre os dias 6 e 10 de abril, das 7h às 16h, na sede da Secretaria de Assistência Social do município.
O certame contempla vagas imediatas e também formação de cadastro reserva para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, distribuídos entre áreas como saúde, educação, assistência social, infraestrutura e transportes.
Entre as funções disponíveis estão assistente social, psicólogo, professor, motorista, técnico de enfermagem, monitor educacional, entre outros.
Os salários variam conforme o cargo e a carga horária, podendo chegar a R$ 4.312,50.
Segundo o edital, o processo seletivo será realizado em etapa única, com análise de títulos e experiência profissional, tendo caráter eliminatório e classificatório.
A seleção tem validade de um ano, podendo ser prorrogada por igual período, conforme a necessidade da administração municipal.
O cronograma prevê a divulgação do resultado preliminar no dia 16 de abril, com resultado final e homologação no dia 27.
Já as convocações estão previstas para começar no dia 29 de abril.
Para mais informações, lei o edital na íntegra clicando aqui.
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