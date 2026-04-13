Despejar borra de café com bicarbonato nos ralos: para que serve e por que é recomendado
Mistura simples, feita com itens que muita gente tem em casa, pode ajudar a amenizar um dos incômodos mais comuns da rotina doméstica
Alguns problemas da casa costumam surgir de forma silenciosa, mas incomodam bastante quando aparecem. Mau cheiro vindo dos ralos, sensação de sujeira acumulada e até a impressão de que a limpeza nunca dura o suficiente estão entre as queixas mais comuns de quem tenta manter cozinha, banheiro e área de serviço sempre em ordem.
Nesse cenário, soluções simples e baratas acabam chamando atenção.
Entre os truques caseiros que vêm ganhando espaço, um dos mais comentados envolve a mistura de borra de café com bicarbonato de sódio.
À primeira vista, a combinação pode parecer improvável, mas ela tem sido recomendada justamente por unir praticidade, reaproveitamento e uma ajuda extra na manutenção dos ralos.
Mistura ajuda a reduzir odores desagradáveis
Um dos principais motivos para despejar borra de café com bicarbonato nos ralos está na tentativa de amenizar maus odores.
O bicarbonato é conhecido por ajudar na neutralização de cheiros mais fortes, enquanto a borra de café pode colaborar para absorver parte desse odor e deixar a região com sensação de limpeza mais intensa.
Esse uso é visto como uma alternativa prática para o dia a dia, principalmente em pontos da casa onde o cheiro costuma aparecer com mais frequência por causa do acúmulo de resíduos e da umidade constante.
Truque também pode auxiliar na limpeza leve
Além da questão do odor, a mistura costuma ser recomendada como um reforço na limpeza leve dos ralos.
A borra de café ajuda a criar uma ação mais abrasiva, enquanto o bicarbonato atua como aliado na remoção de sujeiras superficiais.
Isso não significa que o truque substitua uma limpeza mais profunda ou a manutenção adequada da tubulação.
Ainda assim, ele pode funcionar como apoio para a rotina doméstica, especialmente quando usado de forma pontual e acompanhado de outros cuidados básicos de higiene.
Simples, acessível e feito com ingredientes que normalmente iriam para o lixo, o uso de borra de café com bicarbonato nos ralos chama atenção justamente por oferecer uma solução prática para um problema cotidiano.
Para muita gente, é uma daquelas dicas fáceis de adotar e que fazem diferença no cuidado com a casa.
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