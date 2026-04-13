Despejar borra de café com bicarbonato nos ralos: para que serve e por que é recomendado

Mistura simples, feita com itens que muita gente tem em casa, pode ajudar a amenizar um dos incômodos mais comuns da rotina doméstica

Layne Brito - 13 de abril de 2026

(imagem: Ilustração)

Alguns problemas da casa costumam surgir de forma silenciosa, mas incomodam bastante quando aparecem. Mau cheiro vindo dos ralos, sensação de sujeira acumulada e até a impressão de que a limpeza nunca dura o suficiente estão entre as queixas mais comuns de quem tenta manter cozinha, banheiro e área de serviço sempre em ordem.

Nesse cenário, soluções simples e baratas acabam chamando atenção.

Entre os truques caseiros que vêm ganhando espaço, um dos mais comentados envolve a mistura de borra de café com bicarbonato de sódio.

À primeira vista, a combinação pode parecer improvável, mas ela tem sido recomendada justamente por unir praticidade, reaproveitamento e uma ajuda extra na manutenção dos ralos.

Mistura ajuda a reduzir odores desagradáveis

Um dos principais motivos para despejar borra de café com bicarbonato nos ralos está na tentativa de amenizar maus odores.

O bicarbonato é conhecido por ajudar na neutralização de cheiros mais fortes, enquanto a borra de café pode colaborar para absorver parte desse odor e deixar a região com sensação de limpeza mais intensa.

Esse uso é visto como uma alternativa prática para o dia a dia, principalmente em pontos da casa onde o cheiro costuma aparecer com mais frequência por causa do acúmulo de resíduos e da umidade constante.

Truque também pode auxiliar na limpeza leve

Além da questão do odor, a mistura costuma ser recomendada como um reforço na limpeza leve dos ralos.

A borra de café ajuda a criar uma ação mais abrasiva, enquanto o bicarbonato atua como aliado na remoção de sujeiras superficiais.

Isso não significa que o truque substitua uma limpeza mais profunda ou a manutenção adequada da tubulação.

Ainda assim, ele pode funcionar como apoio para a rotina doméstica, especialmente quando usado de forma pontual e acompanhado de outros cuidados básicos de higiene.

Simples, acessível e feito com ingredientes que normalmente iriam para o lixo, o uso de borra de café com bicarbonato nos ralos chama atenção justamente por oferecer uma solução prática para um problema cotidiano.

Para muita gente, é uma daquelas dicas fáceis de adotar e que fazem diferença no cuidado com a casa.

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