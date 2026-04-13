O jeito simples de deixar seu travesseiro limpo e fofinho como novo

Especialista dá dicas preciosas sobre como higienizar corretamente os travesseiros e melhorar a qualidade do sono

Daniella Bruno - 13 de abril de 2026

(Foto: Ilustração/Freepik)

Passamos cerca de um terço de nossas vidas dormindo, e o travesseiro, um item tão presente em nossa rotina, muitas vezes é negligenciado quando o assunto é higiene.

No entanto, ele pode ser um verdadeiro ninho para germes, ácaros e bactérias, comprometendo a saúde respiratória e a qualidade do sono.

Pensando nisso, a especialista Flávia Ferrari compartilhou dicas valiosas em seu canal do YouTube (A Dica do Dia com Flávia Ferrari) sobre como cuidar e higienizar corretamente seus travesseiros.

A Importância da Higienização Regular

Flávia eenfatiza que, durante o sono, nosso corpo transpira e libera oleosidade, que são absorvidos pelo travesseiro. Esse ambiente úmido e quente é ideal para a proliferação de microrganismos.

Por isso, a recomendação é clara: lave seus travesseiros a cada seis meses para garantir a limpeza tanto interna quanto externa.

Lavagem na Máquina: Pena de Ganso e Poliéster

A boa notícia é que a maioria dos travesseiros de pena de ganso e poliéster pode ser lavada na máquina de lavar. Contudo, é crucial verificar a etiqueta do fabricante para evitar danos. Flávia sugere um método simples e eficaz:

• Preparação: Retire a fronha e a capa protetora.

• Posicionamento: Coloque os travesseiros na vertical dentro da máquina.

• Equilíbrio: Lave sempre em duplas para equilibrar o tambor e garantir uma lavagem uniforme.

• Ciclo e Sabão: Utilize o ciclo frio e uma quantidade de sabão líquido um pouco maior que o usual. O sabão líquido também pode ser aplicado diretamente em manchas.

• Dica de Ouro: Substitua o amaciante por vinagre para uma higienização mais profunda e eficaz.

Secagem Perfeita e Travesseiro Fofinho

A secagem é uma etapa fundamental para evitar odores e a proliferação de fungos.

Inicialmente, a secagem deve ser feita na horizontal. Para quem possui secadora e deseja um travesseiro extra fofinho, Flávia tem um truque: coloque o travesseiro na secadora com duas bolas de tênis (dentro de meias limpas). O movimento das bolas ajuda a afofar o enchimento, deixando-o como novo.

Lavagem à Mão: Látex, Molas e Viscoelástico (NASA)

Alguns tipos de travesseiros, como os de látex, molas e viscoelástico (NASA), exigem uma lavagem mais delicada, feita à mão:

• Imersão: Mergulhe o travesseiro em um tanque ou bacia com sabão neutro.

• Limpeza: Lave toda a superfície e o interior, garantindo que todo o sabão seja removido com um bom enxágue.

• Remoção de Água: Aperte o travesseiro para remover o excesso de água, mas nunca o torça.

• Secagem: Seque à sombra, sempre na posição horizontal.

Vida Útil: Quando Trocar o Travesseiro?

Flávia Ferrari finaliza com um alerta importante: a vida útil média de um travesseiro é de dois anos.

Após esse período, mesmo com a higienização adequada, ele perde suas propriedades de suporte e pode acumular resíduos que não são removidos na lavagem.

A substituição é essencial para garantir o suporte adequado à coluna e uma noite de sono verdadeiramente reparadora e saudável.

Confira o vídeo da especialista:

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