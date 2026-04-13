Segundo psicólogos, adolescentes que ajudam em casa desenvolvem senso de autoeficácia para a vida adulta

Participação nas tarefas domésticas pode fortalecer a autoeficácia, a responsabilidade e a confiança dos adolescentes no dia a dia

Gabriel Yuri Souto - 13 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Ajudar nas tarefas de casa vai muito além de manter a rotina organizada. Segundo a psicologia, quando adolescentes participam com frequência de atividades domésticas, eles também desenvolvem habilidades emocionais importantes para a vida adulta, como autonomia, responsabilidade e senso de capacidade.

Esse processo está ligado ao que especialistas chamam de autoeficácia. Em termos simples, trata-se da crença de que a pessoa consegue agir, resolver problemas e enfrentar desafios da vida real.

Em vez de surgir apenas em grandes conquistas, essa percepção costuma ser construída em experiências repetidas e concretas do cotidiano.

O que a psicologia diz sobre autoeficácia

De acordo com o conteúdo, a autoeficácia cresce quando o adolescente percebe, na prática, que consegue concluir tarefas e contribuir com a rotina da casa.

Arrumar o quarto, ajudar com a louça, separar roupas ou assumir pequenas responsabilidades domésticas pode reforçar a sensação de utilidade e competência.

Na prática, o jovem não aprende apenas a obedecer ou cumprir obrigações. Ele passa a experimentar começo, meio e fim de uma tarefa, o que fortalece persistência, organização e segurança emocional. Assim, o cérebro vai registrando pequenas provas de capacidade.

Como isso aparece no dia a dia

Esse efeito pode ser percebido em situações comuns dentro da família. O adolescente que começa a cuidar das próprias coisas e a colaborar com menos dependência de comandos externos tende a ganhar mais noção de responsabilidade e mais confiança para lidar com outras áreas da vida.

Segundo o texto, esse desenvolvimento pode refletir na escola, nos vínculos sociais, na autoestima e até na forma como o jovem enfrenta frustrações. Isso acontece porque a sensação de capacidade não fica restrita à casa e pode influenciar outras experiências.

Equilíbrio faz diferença no processo

Apesar dos benefícios, a participação precisa acontecer de forma saudável. A psicologia diferencia o envolvimento positivo na rotina doméstica da sobrecarga excessiva.

Quando a tarefa vira apenas cobrança rígida ou peso constante, o efeito pode ser o contrário.

Por isso, especialistas apontam que o ideal é incluir o adolescente com orientação, vínculo e reconhecimento. Dessa forma, a rotina da casa deixa de ser vista só como obrigação e passa a funcionar também como espaço de desenvolvimento emocional.

Pequenas tarefas podem fortalecer a vida adulta

O conteúdo destaca ainda que muitos comportamentos interpretados como preguiça ou desinteresse podem esconder insegurança, medo de errar ou pouca prática.

Com acolhimento e participação gradual, a família pode ajudar o adolescente a construir uma confiança mais profunda sobre si mesmo.

No fim, ajudar em casa pode representar mais do que uma colaboração pontual. Em muitos casos, é justamente nesse contato com responsabilidades simples que o jovem começa a formar uma base mais sólida para a vida adulta.

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