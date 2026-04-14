O fim da escala 6×1 está próximo!

Funcionários mais descansados tendem a ser mais produtivos, criativos e engajados

Professor Marcos - 14 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

O projeto de lei que extingue a escala 6×1 entrará em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal esta semana. A escala em que o trabalhador atua seis dias consecutivos para descansar apenas um, levanta importantes debates sobre saúde, produtividade e qualidade de vida. Esse modelo, ainda comum no Brasil, pode gerar desgaste físico e mental, já que o tempo de recuperação é insuficiente para compensar o ritmo intenso da semana. Com o avanço das discussões sobre qualidade de vida no trabalho, torna-se cada vez mais evidente que jornadas exaustivas impactam negativamente não apenas os sujeitos, mas também o desempenho geral das organizações.

Acabar com a escala 6×1 significa promover um ambiente mais equilibrado, em que o trabalhador tenha mais tempo para descanso, convivência familiar e desenvolvimento pessoal. Estudos e experiências em diferentes países mostram que jornadas mais flexíveis e com maior tempo de recuperação contribuem para reduzir o estresse, prevenir doenças ocupacionais e aumentar a motivação. Funcionários mais descansados tendem a ser mais produtivos, criativos e engajados, o que beneficia diretamente as empresas e a economia como um todo.

Além disso, a revisão desse modelo de trabalho está alinhada com uma visão mais humana e sustentável das relações laborais. Garantir melhores condições de trabalho é um passo fundamental para reduzir desigualdades e promover dignidade. Ao substituir a escala 6×1 por alternativas mais equilibradas, a sociedade avança na construção de um futuro em que o trabalho não seja fonte de adoecimento, mas sim parte de uma vida mais saudável e satisfatória.