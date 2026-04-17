Motorista que matou quatro policiais do COD em acidente é condenado a mais de 50 anos de prisão

Decisão ocorreu após quase 18 horas de julgamento e prevê indenização às famílias das vítimas

Pedro Ribeiro - 17 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

O motorista de caminhão Jhonatan Murilo Leite, de 22 anos, foi condenado a 52 anos de prisão em regime fechado pela morte de quatro policiais militares em um acidente ocorrido na BR-364, em Cachoeira Alta, no Sudoeste de Goiás.

A decisão foi tomada pelo Tribunal do Júri após uma sessão que durou quase 18 horas.

Além da pena, ele também deverá pagar indenização de R$ 200 mil às famílias das vítimas.

O caso aconteceu em abril de 2024, quando o caminhão conduzido por Jhonatan colidiu de frente com uma viatura do Comando de Operações de Divisas (COD).

Os quatro policiais morreram no local.

Segundo a investigação, o motorista dirigia um veículo carregado com cerca de 70 toneladas de milho, invadiu a pista contrária e trafegava em alta velocidade no momento da colisão.

Outro ponto apontado é que ele não possuía habilitação adequada para conduzir o tipo de veículo.

Inicialmente, outro homem chegou a assumir a responsabilidade pelo acidente, mas posteriormente testemunhas e provas indicaram que Jhonatan era o verdadeiro condutor.

Durante o julgamento, a acusação sustentou que houve imprudência e que o motorista assumiu o risco ao desrespeitar normas de trânsito.

A defesa, por outro lado, contestou a versão da perícia e afirmou que irá recorrer da decisão.

O julgamento ocorre após uma sessão anterior, realizada em dezembro de 2025, ter sido anulada após irregularidades no procedimento.

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