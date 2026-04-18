O truque para impedir que os lençóis se enrolem na máquina de lavar

Um detalhe simples na hora de organizar a lavagem pode evitar bagunça, proteger o tecido e facilitar a rotina

Layne Brito - 18 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Quem nunca abriu a máquina de lavar e deu de cara com um verdadeiro nó de lençóis, fronhas e roupas misturadas? Além de atrapalhar a lavagem, essa cena comum do dia a dia ainda pode comprometer a limpeza das peças e até dificultar a secagem depois.

O que muita gente não percebe é que, na maioria das vezes, o problema não está no eletrodoméstico, mas na forma como a roupa de cama é colocada para bater.

Um cuidado simples, feito antes mesmo de apertar o botão de ligar, pode mudar o resultado da lavagem e evitar que os lençóis saiam todos enrolados.

O primeiro passo é sacudir bem cada peça antes de colocá-la no cesto. Isso ajuda a abrir o tecido e impede que ele entre dobrado ou embolado na água.

Outro ponto importante é evitar misturar lençóis com roupas muito pequenas, como meias e peças íntimas, ou com itens pesados, como toalhas e jeans, que favorecem o enroscamento durante o ciclo.

Também vale a pena prestar atenção à capacidade da máquina.

Encher demais o tambor dificulta a movimentação das peças e aumenta as chances de torções.

Sempre que possível, o ideal é lavar a roupa de cama separadamente, usando mais espaço para que os lençóis se movimentem de forma uniforme.

Na hora de escolher a programação, ciclos mais suaves ou específicos para cama e banho costumam funcionar melhor.

Reduzir a centrifugação, em alguns casos, também pode ajudar a diminuir os nós no tecido.

No fim das contas, o truque está menos em um segredo milagroso e mais em uma combinação de organização, espaço e cuidado.

Pequenas mudanças na rotina fazem diferença e podem deixar a lavagem muito mais prática.

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