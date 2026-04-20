Suspeito de ter incendiado cãozinho em Aparecida de Goiânia recebe multa de R$ 50 mil após morte do animal

Homem é um mecânico da região, que foi preso em flagrante mas saiu após pedido de habeas corpus

Natália Sezil - 20 de abril de 2026

Cãozinho Rolley morreu após ser incendiado com gasolina em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

O mecânico suspeito de ter incendiado um cãozinho usando gasolina, em uma oficina em Aparecida de Goiânia, foi autuado pela Prefeitura e deve pagar uma multa de R$ 50 mil pelo crime cometido.

A decisão da Administração Municipal se baseou no que ficou conhecido como “Justiça por Orelha”, um decreto federal que prevê multa de R$ 1.500 a R$ 50 mil para quem cometer maus-tratos contra animais. Pela legislação, o valor poderia chegar a R$ 1 milhão se fossem considerados agravamentos.

O caso aconteceu no dia 09 de abril, no bairro Sítios Santa Luzia. Houve mobilização depois que a tutora do animal pediu ajuda.

Com assistência do Programa de Atenção e Tratamento Animal, o cão Rolley foi levado à clínica veterinária no dia seguinte (10), com queimaduras de segundo e terceiro grau.

Ele chegou a passar por uma cirurgia para limpeza e retirada de tecidos mortos. Contudo, o procedimento também constatou que as lesões eram maiores do que o esperado. Os ferimentos haviam atingido o abdômen e a parte da frente do tórax.

Apesar dos esforços, o cachorro não resistiu. A gravidade das queimaduras causou uma infecção generalizada (um choque séptico), o que resultou em uma parada cardiorrespiratória.

A morte em decorrência das agressões fez com que a penalidade instituída pela Prefeitura aumentasse, de R$ 30 mil para R$ 50 mil.

O mecânico, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante logo após o crime. Contudo, foi liberado após um pedido de habeas corpus.

Ele alegou às autoridades que havia atacado o cão para proteger uma criança, mas a versão foi contestada por testemunhas.

O caso segue sendo tratado pela Polícia Civil (PC), responsável pelas medidas cabíveis.

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