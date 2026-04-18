Morre cãozinho que teve corpo incendiado em Aparecida de Goiânia
Animal não resistiu após dias internado com ferimentos graves
O cão Rolley, que foi vítima de um ataque brutal em Aparecida de Goiânia, morreu na última sexta-feira (17).
O caso aconteceu no último dia 9 de abril, no Setor Sítios Santa Luzia.
O animal estava internado há cerca de uma semana, mas apresentou complicações clínicas e acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória.
De acordo com informações da Polícia Civil (PC), o quadro evoluiu para choque séptico, uma infecção generalizada provocada pelas queimaduras.
Segundo as investigações, o principal suspeito é um mecânico da região, que chegou a ser preso em flagrante após o ocorrido.
Ele alegou ter agido para defender uma criança, versão que foi contestada por testemunhas e pela própria menor envolvida.
O animal apresentava queimaduras de segundo e terceiro grau em diversas partes do corpo e chegou a passar por procedimento cirúrgico para retirada de tecidos mortos.
Apesar dos esforços da equipe veterinária, as lesões eram extensas e comprometeram o estado de saúde do cão, levando ao agravamento do quadro.
De acordo com o delegado responsável pelo caso, Henrique Berocan, a morte do animal pode impactar diretamente na responsabilização penal do suspeito, com aumento da pena conforme previsto na legislação.
A Lei Sansão estabelece punição de dois a cinco anos de reclusão para casos de maus-tratos contra cães e gatos, além de multa e proibição de guarda.
O caso segue sob investigação.
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