Alternativa simples e barata pode deixar molho de massa mais cremoso sem pesar no bolso

Ingrediente comum na cozinha pode mudar o resultado da receita e ainda ajudar a economizar no preparo.

Layne Brito -
deixar molho de massa mais cremoso sem pesar no bolso
(Foto: Reprodução/Pexels)

Nem sempre é preciso usar creme de leite para conseguir um molho encorpado e saboroso. Uma receita clássica, feita com poucos ingredientes, pode garantir cremosidade, bom rendimento e ainda ajudar a economizar no preparo de massas, lasanhas e outros pratos do dia a dia.

Essa alternativa é o tradicional molho branco, preparado com leite, farinha de trigo e manteiga.

Quando bem feito, ele forma uma base lisa e aveludada, que combina com diferentes receitas e ainda permite variações com queijo, ervas e temperos.

Leia também

Receita de molho branco econômico

Ingredientes

  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 500 ml de leite
  • Sal a gosto
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • Noz-moscada a gosto

Modo de preparo

  1. Derreta a manteiga em uma panela, em fogo baixo.
  2. Acrescente a farinha de trigo e mexa bem até formar uma mistura homogênea.
  3. Cozinhe essa base por cerca de 1 minuto, sem deixar escurecer.
  4. Adicione o leite aos poucos, mexendo sem parar.
  5. Continue mexendo até o molho engrossar e ficar liso.
  6. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada.
  7. Desligue o fogo quando atingir a consistência desejada.

A receita pode ser usada em macarrão, nhoque, lasanha, legumes gratinados e até recheios salgados.

Para deixar o molho mais marcante, vale acrescentar queijo ralado, alho refogado ou ervas secas.

O principal cuidado está no preparo: o leite deve ser colocado aos poucos e a mistura precisa ser mexida sem parar para evitar grumos.

Assim, o molho ganha a textura cremosa ideal e se torna uma opção prática, barata e versátil para variar o cardápio sem complicação.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Layne Brito

Estudante de jornalismo na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) e engenheira agrônoma, curiosa e sempre em busca de aprender, observar e contar histórias.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.