Alternativa simples e barata pode deixar molho de massa mais cremoso sem pesar no bolso
Ingrediente comum na cozinha pode mudar o resultado da receita e ainda ajudar a economizar no preparo.
Nem sempre é preciso usar creme de leite para conseguir um molho encorpado e saboroso. Uma receita clássica, feita com poucos ingredientes, pode garantir cremosidade, bom rendimento e ainda ajudar a economizar no preparo de massas, lasanhas e outros pratos do dia a dia.
Essa alternativa é o tradicional molho branco, preparado com leite, farinha de trigo e manteiga.
Quando bem feito, ele forma uma base lisa e aveludada, que combina com diferentes receitas e ainda permite variações com queijo, ervas e temperos.
Receita de molho branco econômico
Ingredientes
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 500 ml de leite
- Sal a gosto
- Pimenta-do-reino a gosto
- Noz-moscada a gosto
Modo de preparo
- Derreta a manteiga em uma panela, em fogo baixo.
- Acrescente a farinha de trigo e mexa bem até formar uma mistura homogênea.
- Cozinhe essa base por cerca de 1 minuto, sem deixar escurecer.
- Adicione o leite aos poucos, mexendo sem parar.
- Continue mexendo até o molho engrossar e ficar liso.
- Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada.
- Desligue o fogo quando atingir a consistência desejada.
A receita pode ser usada em macarrão, nhoque, lasanha, legumes gratinados e até recheios salgados.
Para deixar o molho mais marcante, vale acrescentar queijo ralado, alho refogado ou ervas secas.
O principal cuidado está no preparo: o leite deve ser colocado aos poucos e a mistura precisa ser mexida sem parar para evitar grumos.
Assim, o molho ganha a textura cremosa ideal e se torna uma opção prática, barata e versátil para variar o cardápio sem complicação.
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