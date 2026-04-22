Alternativa simples e barata pode deixar molho de massa mais cremoso sem pesar no bolso

Ingrediente comum na cozinha pode mudar o resultado da receita e ainda ajudar a economizar no preparo.

Layne Brito - 22 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Nem sempre é preciso usar creme de leite para conseguir um molho encorpado e saboroso. Uma receita clássica, feita com poucos ingredientes, pode garantir cremosidade, bom rendimento e ainda ajudar a economizar no preparo de massas, lasanhas e outros pratos do dia a dia.

Essa alternativa é o tradicional molho branco, preparado com leite, farinha de trigo e manteiga.

Quando bem feito, ele forma uma base lisa e aveludada, que combina com diferentes receitas e ainda permite variações com queijo, ervas e temperos.

Receita de molho branco econômico

Ingredientes

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de farinha de trigo

500 ml de leite

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Noz-moscada a gosto

Modo de preparo

Derreta a manteiga em uma panela, em fogo baixo. Acrescente a farinha de trigo e mexa bem até formar uma mistura homogênea. Cozinhe essa base por cerca de 1 minuto, sem deixar escurecer. Adicione o leite aos poucos, mexendo sem parar. Continue mexendo até o molho engrossar e ficar liso. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Desligue o fogo quando atingir a consistência desejada.

A receita pode ser usada em macarrão, nhoque, lasanha, legumes gratinados e até recheios salgados.

Para deixar o molho mais marcante, vale acrescentar queijo ralado, alho refogado ou ervas secas.

O principal cuidado está no preparo: o leite deve ser colocado aos poucos e a mistura precisa ser mexida sem parar para evitar grumos.

Assim, o molho ganha a textura cremosa ideal e se torna uma opção prática, barata e versátil para variar o cardápio sem complicação.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!