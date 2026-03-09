Não é farinha de trigo, nem amido: o ingrediente simples que deixa o molho branco mais cremoso e sem pelotas

Detalhe no preparo pode mudar o resultado do molho branco e deixar a textura mais lisa cremosa e com cara de receita profissional

Layne Brito - 09 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de Tela/Youtube)

Molho branco é daqueles clássicos que parecem simples até a primeira panela empelotar. Em muitos lares, ele vira sinônimo de pressa, de mexer sem parar e de “torcer” para dar certo.

Mas a verdade é que a cremosidade perfeita não depende só de farinha de trigo ou amido e existe um ingrediente bem acessível que ajuda a deixar o molho mais aveludado, estável e com menos risco de virar uma massa cheia de grumos.

O segredo está no creme de leite fresco. Diferente de versões mais leves, ele tem maior teor de gordura, o que contribui para uma textura mais encorpada e uniforme.

Quando usado no momento certo, ele “abraça” os ingredientes, reduz a chance de pelotas e ainda dá aquele acabamento brilhante, típico de molho bem-feito.

O molho branco tradicional costuma começar com uma base de gordura e farinha, o famoso roux, e depois recebe leite aos poucos.

O empelotamento geralmente acontece por choque de temperatura, mistura rápida demais ou falta de dissolução correta da farinha.

O creme de leite fresco entra como um aliado porque:

A gordura ajuda a suavizar a textura e a “nivelar” a mistura

O molho fica mais estável e menos propenso a separar

O resultado final tende a ser mais sedoso e consistente

Como usar creme de leite fresco no molho branco

1. Faça a base normalmente

Derreta manteiga em fogo baixo e, se optar por usar farinha, cozinhe por 1 a 2 minutos mexendo para tirar o gosto cru.

2. Adicione o leite aos poucos

Com fogo baixo a médio, coloque o leite devagar e mexa sempre com fouet para incorporar bem e evitar grumos.

3. Entre com o creme de leite fresco no final

Quando o molho já estiver liso e começando a engrossar, adicione o creme de leite fresco e mexa até incorporar.

A dica é não ferver forte depois disso, para manter a textura estável e evitar alterações.

Quantidades que costumam funcionar

Para uma panela média, uma medida comum é:

500 ml de leite

150 a 200 ml de creme de leite fresco

Ajuste conforme a consistência desejada. Para lasanha e gratinados, um molho mais encorpado costuma ser melhor.

Dicas para garantir um molho sem pelotas

Fogo baixo é seu melhor amigo, pressa é inimiga do molho branco

Mexa com fouet e não pare nos primeiros minutos

Leite em temperatura ambiente ajuda a evitar choque térmico

Se empelotar, bata rapidamente no liquidificador ou passe por peneira antes de colocar o creme fresco

Onde esse molho fica perfeito

Com a textura mais aveludada, ele combina muito com:

Lasanha e nhoque

Frango desfiado e gratinados

Couve flor e brócolis ao forno

Massas simples com queijo e noz moscada

Com um ingrediente simples e um ajuste de tempo, o molho branco deixa de ser imprevisível e passa a ter consistência de prato bem caprichado, daquele que parece de restaurante, mas sai da sua cozinha.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!