Colocar uma esponja úmida no congelador: para que serve e porque é recomendado

Truque simples e barato pode ajudar na conservação de alimentos e ainda evitar a bagunça provocada pelo gelo derretido

Layne Brito - 22 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

À primeira vista, a ideia pode parecer estranha. Afinal, não é comum imaginar uma esponja de cozinha entre os itens que vão para o congelador. Ainda assim, esse truque doméstico tem chamado atenção por unir praticidade, economia e uma solução simples para o dia a dia, principalmente quando o objetivo é manter alimentos e bebidas resfriados por mais tempo.

Mas, afinal, para que isso serve? A finalidade é transformar a esponja em uma espécie de bloco gelado reutilizável.

Depois de úmida e colocada no congelador, ela pode ser usada em bolsas térmicas, lancheiras, recipientes de transporte e até no armazenamento temporário de alimentos e bebidas que precisam permanecer frios por mais tempo.

O processo é simples: primeiro, a esponja precisa ser molhada. Em seguida, ela deve ser colocada dentro de um saco plástico bem fechado e levada ao congelador.

Com o tempo, a água presente nela congela, fazendo com que a esponja passe a funcionar como uma alternativa prática ao gelo tradicional.

Na prática, o truque serve justamente para resfriar e ajudar na conservação de itens fora da geladeira, especialmente em situações de transporte.

Isso pode ser útil para quem leva marmita ao trabalho, carrega frutas, sucos ou precisa manter algum alimento fresco durante um trajeto.

A principal vantagem está na praticidade.

Diferentemente do gelo solto, que derrete e pode espalhar água, a esponja tende a absorver parte do líquido à medida que descongela.

Isso ajuda a evitar vazamentos e reduz a sujeira, tornando a solução ainda mais interessante para a rotina.

Outro ponto que chama atenção é o baixo custo.

Em vez de recorrer a acessórios específicos, muitas pessoas apostam nesse truque como uma alternativa simples, acessível e reutilizável.

Além disso, ele transforma um item comum da cozinha em algo funcional para o dia a dia.

No fim das contas, colocar uma esponja úmida no congelador serve para criar uma forma improvisada de resfriamento, útil para conservar alimentos e bebidas com mais praticidade e menos bagunça.

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