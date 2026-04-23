Nova regra isenta de pagar IPVA 8 milhões de veículos no Brasil; confira quem será beneficiado

Emenda constitucional cria regra única e garante isenção para veículos com mais de 20 anos em todo o país

Gabriel Yuri Souto - 23 de abril de 2026

Imagem mostra filas de carros em Goiânia. (Foto: Secom/Governo de Goiás)

Uma mudança importante no sistema tributário brasileiro começa a valer em 2026 e promete impactar milhões de motoristas. A nova regra garante a isenção de IPVA para veículos com 20 anos ou mais de fabricação em todo o território nacional.

Com a medida, cerca de 8 milhões de veículos deixam de pagar o imposto, segundo estimativas divulgadas junto à nova legislação.

Nova regra unifica isenção em todo o Brasil

A mudança veio com a promulgação da Emenda Constitucional 137, que alterou o artigo 155 da Constituição Federal.

Antes disso, cada estado definia suas próprias regras para isenção de IPVA. Por isso, havia diferenças significativas entre regiões.

Agora, com a unificação, todos os estados passam a seguir o mesmo critério: veículos com 20 anos ou mais ficam automaticamente isentos do imposto.

Quais veículos não pagam mais IPVA

A nova regra não se limita apenas a carros de passeio.

Além disso, a isenção abrange diferentes tipos de veículos registrados no país, como:

Caminhonetes

Veículos de uso misto

Micro-ônibus

Ônibus

Reboques

Semirreboques

Dessa forma, tanto veículos particulares quanto de transporte e carga entram na nova regra.

Quem será beneficiado na prática

Na prática, automóveis fabricados até 2006 deixam de gerar cobrança de IPVA a partir de 2026.

Com isso, donos de veículos mais antigos passam a ter um alívio no orçamento anual.

Além disso, a medida elimina distorções antigas, já que muitos proprietários transferiam seus veículos para estados com regras mais vantajosas.

Processo será automático

Outro ponto importante é que o benefício não exige solicitação.

Ou seja, o sistema reconhece automaticamente a idade do veículo e aplica a isenção, sem necessidade de pedido nas Secretarias da Fazenda.

Licenciamento continua obrigatório

Apesar da novidade, o motorista precisa manter o veículo regularizado.

Isso significa que o pagamento do licenciamento anual continua obrigatório. Além disso, multas e débitos antigos também precisam ser quitados.

Caso existam pendências, o proprietário não consegue emitir o documento do veículo.

Mudança reduz desigualdade entre estados

Com a nova regra, o país passa a ter um padrão único para isenção de IPVA.

Assim, a medida facilita o entendimento das regras, reduz desigualdades regionais e traz mais segurança para os proprietários.

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