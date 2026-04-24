Leonardo vai parar no hospital após acidente durante pescaria e aparece com olho roxo

Cantor apareceu com hematoma no rosto após incidente em embarcação e tranquilizou seguidores

Pedro Ribeiro - 24 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O cantor Leonardo precisou ser levado ao hospital após sofrer um acidente durante uma pescaria e apareceu nas redes sociais com o olho roxo nesta sexta-feira (24).

Segundo relato do próprio artista, ele pescava durante a noite quando escorregou dentro de uma canoa e acabou batendo o rosto, atingindo a região do olho.

Leonardo foi encaminhado ao Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia, onde passou por exames para avaliar se havia qualquer complicação decorrente da pancada.

Nas redes sociais, a esposa do cantor, Poliana Rocha, compartilhou vídeos do momento e afirmou que, apesar do susto, ele está bem.

Mesmo machucado, o sertanejo manteve o bom humor e brincou com a situação. “Vou ver se quebrou o chifre também”, disse ao mostrar o hematoma no rosto.

Leonardo também afirmou que pretende cumprir normalmente sua agenda de apresentações. “Eu canto é com a boca, não com os olhos”, ironizou.

Segundo Poliana, o cantor realizou tomografia antes de viajar para um show no Paraná.

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