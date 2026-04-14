Cantor Leonardo ganha moto elétrica, se assusta e diverte seguidores
Momento descontraído foi registrado e compartilhado nas redes sociais
O cantor Leonardo voltou a divertir seus seguidores ao compartilhar os detalhes de um presente inusitado que recebeu recentemente.
Em vídeos publicados por sua esposa, a influenciadora Poliana Rocha, o sertanejo aparece testando uma moto elétrica do tipo scooter que, para surpresa do artista, emite sons musicais ao ser acionada.
“Que susto me matar de susto?”, brincou o cantor ao perceber o barulho vindo do veículo.
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Poliana, que demonstrou ter adorado o presente, registrou o momento em que Leonardo tentava dar as primeiras voltas no estacionamento.
Entre risadas e elogios ao design da moto, ela confessou que o casal agora precisa planejar como levar o novo brinquedo para Goiânia.
No entanto, o clima de diversão deu lugar a uma leve preocupação quando o cantor decidiu acelerar.
Sabendo que o marido já havia “tomado umas biritas”, Poliana não poupou alertas durante a gravação.
“Cuidado, amor! Não vai não”, disparou ela.
Mesmo assim, Leonardo seguiu por poucos metros, em clima descontraído.
O vídeo repercutiu nas redes sociais e divertiu os fãs do casal.
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