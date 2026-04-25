Carne sempre macia: a dica na hora de cortar para deixá-la suculenta e desmanchando na boca

Técnica simples na hora de cortar a carne pode transformar textura, sabor e experiência do prato

Gabriel Yuri Souto - 25 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Você pode escolher um bom corte, acertar o tempero e até o ponto da carne. No entanto, um detalhe simples pode comprometer todo o resultado: a forma como você corta.

Muita gente não sabe, mas cortar a carne da maneira correta faz toda a diferença na textura e na suculência percebida.

Entenda o que são as fibras da carne

A carne é formada por fibras musculares alinhadas em uma mesma direção.

Por isso, quando você observa um pedaço de carne com atenção, consegue identificar linhas que indicam o sentido dessas fibras.

Esse detalhe, embora pareça pequeno, influencia diretamente na mastigação.

Cortar no sentido errado deixa a carne dura

Quando você corta a carne no mesmo sentido das fibras, mantém toda a estrutura intacta.

Assim, o resultado tende a ser uma mastigação mais difícil, com sensação de carne mais rígida e até borrachuda.

Além disso, a suculência parece menor, mesmo que o preparo tenha sido correto.

Técnica correta deixa a carne mais macia

Por outro lado, ao cortar contra a fibra, você quebra essa estrutura.

Isso acontece porque o corte encurta as fibras, reduzindo a resistência natural da carne.

Dessa forma, a mastigação fica mais fácil e a sensação de maciez aumenta — até mesmo em cortes mais simples, como peito de frango.

Diferença aparece já na primeira mordida

A mudança pode parecer sutil no preparo, mas é percebida imediatamente no prato.

Além disso, a técnica valoriza qualquer tipo de carne, desde cortes mais baratos até os mais nobres.

Por isso, muitos chefs consideram esse detalhe essencial para um resultado profissional.

Técnica simples que eleva qualquer receita

No fim das contas, não é só o tempero ou o ponto que importam.

A forma de finalizar o corte também define a qualidade do prato. Assim, dominar essa técnica pode ser o passo que faltava para melhorar suas receitas no dia a dia.

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