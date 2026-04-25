Daniel Vilela e Márcio Corrêa anunciam que Anápolis terá ônibus com ar-acondicionado e Wi-Fi

Governador quer trazer modelo da região Metropolitana de Goiânia para cidade, e projeto deve ser anunciado em breve

Augusto Araújo - 25 de abril de 2026

Daniel Vilela e Márcio Corrêa fizeram anúncio durante evento Anápolis Mais Mulher. (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O governador Daniel Vilela (MDB) e o prefeito de Anápolis Márcio Corrêa (PL) anunciaram uma parceria voltada à modernização do transporte coletivo no município.

A confirmação se deu durante a 1ª edição do programa Mais Mulher em 2026, realizada na manhã deste sábado (25), no bairro Copacabana. O evento reuniu uma série de serviços gratuitos à população, incluindo atendimentos nas áreas de saúde, educação, assistência social e meio ambiente.

A parceria entre Governo de Goiás e Anápolis atende a uma demanda histórica da população e foi definida como uma das prioridades da atual gestão municipal.

Segundo o governador, o projeto já está em fase de construção e tem como objetivo oferecer um sistema mais eficiente e confortável.

“Nós temos o compromisso de oferecer à população anapolina o melhor transporte coletivo da história de Anápolis”, afirmou.

Ele destacou ainda que o modelo seguirá referências já implantadas em Goiânia, com ônibus equipados com wi-fi, ar-condicionado e botão do pânico.

Infraestrutura

Além da pauta do transporte, o governador também anunciou novos investimentos em infraestrutura.

Entre eles, estão R$ 10 milhões destinados ao recapeamento de vias entre os bairros Calixtópolis e São Joaquim, além da ampliação do abastecimento de água no Assentamento Bordon.

Também foi confirmada a instalação imediata de rede de esgoto no Residencial Copacabana, atendendo a solicitações da prefeitura.

O prefeito Márcio Corrêa reforçou que as ações anunciadas fazem parte de um planejamento contínuo. “Esse não é um evento de um único dia. A população não está mais sozinha. Vamos construir um CMEI aqui próximo para atender toda a região”, afirmou.

Ele também destacou avanços na área da saúde, mas reconheceu a necessidade de melhorias. Entre as medidas previstas está a implantação de uma unidade de atendimento 24 horas no bairro Abadia Daher.

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