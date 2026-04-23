Mutirão em Anápolis oferece saúde, beleza, vagas de emprego e lazer gratuitos para população

Evento também terá atividades como apresentações artísticas, simulador de realidade virtual e orientações sobre o Zap 24h

Augusto Araújo - 23 de abril de 2026

Programa Anápolis Mais Mulher oferece serviços de saúde, como vacinação, para população. (Foto: Divulgação / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis realiza, neste sábado (25), a primeira edição de 2026 do programa Anápolis Mais Mulher.

A ação começa às 08h, no Feirão Reny Cury, no bairro Residencial Copacabana, com uma ampla oferta de serviços gratuitos voltados à saúde, assistência social, qualificação profissional e lazer para toda a família.

Entre os atendimentos de saúde disponíveis estão aferição de pressão arterial, testes de glicemia, vacinação e testagens rápidas. Equipes de endemias também estarão no local orientando a população sobre prevenção à dengue.

Além dos serviços básicos, o evento terá atividades interativas e informativas, como apresentações artísticas, simulador de realidade virtual e orientações sobre o Zap 24h. Moradores também poderão trocar lâmpadas fluorescentes por modelos de LED.

Na área social, o público terá acesso a atendimentos do programa Elo Itinerante, além de acolhimento e orientações realizadas por equipes do CRAS, CREAS e Criança Feliz.

Também será possível atualizar o Cadastro Único (CadÚnico), acessar oportunidades de emprego e cursos profissionalizantes por meio do Sine, além de receber orientações jurídicas da Defensoria Pública e da Coordenadoria da Mulher.

O evento ainda prevê a distribuição de cestas verdes, mudas de plantas, roupas e calçados. Consumidores poderão buscar atendimento do Procon Anápolis para registrar denúncias e esclarecer dúvidas.

A programação inclui ainda atividades de lazer, como brinquedos infláveis, pintura facial, pipoca, algodão doce e uma rua de lazer.

Um espaço multissensorial será disponibilizado para acolher crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Também haverá emissão de cartões de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência (PCD), além de um simulador de capotamento.

Na área de autocuidado, serão oferecidos serviços como saúde bucal, corte de cabelo e massagem.

Empreendedores poderão fazer recadastramento e obter orientações para formalização como Microempreendedor Individual (MEI) e abertura de empresas.

A iniciativa conta com a parceria de instituições de ensino e entidades como Centro Universitário FAMA, Faculdade Anhanguera, Sebrae e Senac, além de diversas secretarias municipais.

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