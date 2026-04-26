Cidade que já foi considerada a menor do Brasil perde o posto para município mineiro

Cidade no interior paulista chama atenção por características únicas que desafiam padrões urbanos e surpreendem até especialistas

Gabriel Dias - 26 de abril de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/MAM – AERO DRONE IMAGENS AÉREAS)

A rotina no interior paulista pode esconder realidades que fogem completamente do padrão das grandes cidades. Em um cenário em que o tempo parece passar mais devagar, há lugares onde a proximidade entre as pessoas e o estilo de vida simples ainda predominam.

Nesse contexto, um município chama atenção não apenas pelo ritmo tranquilo, mas também por características que desafiam a lógica urbana e até mesmo estatísticas nacionais.

Cidade pequena, rotina pacata

Borá, localizada no oeste de São Paulo, é um desses casos curiosos. O município já foi considerado o menor do Brasil por mais de uma década e, atualmente, ocupa a terceira posição no ranking nacional de menor população, com 932 habitantes estimados em 2025.

Segundo o IBGE, a cidade tinha 907 moradores no Censo de 2022 e apresentou crescimento nos últimos anos, impulsionado principalmente pelo agronegócio e pela retomada de atividades ligadas ao setor sucroalcooleiro.

Estrutura surpreende moradores

Apesar do tamanho reduzido, Borá possui características que chamam atenção. O município conta com 32 ruas, não possui semáforos e mantém uma rotina típica do interior, onde vizinhos se conhecem pelo nome, e a relação entre moradores e autoridades é bastante próxima.

Além disso, apresenta 100% de escolarização entre crianças de 6 a 14 anos e conta com posto de saúde funcionando 24 horas.

A economia local gira em torno da agricultura, com produção de soja, milho, cana-de-açúcar, café e pecuária, atraindo trabalhadores de cidades vizinhas.

Com uma história que remonta a 1918, o município foi oficialmente emancipado em 1964. O nome Borá tem origem tupi e faz referência às abelhas nativas da região.

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