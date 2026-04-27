6 profissões promissoras para quem quer recomeçar depois dos 35 anos, segundo recrutadores

Áreas como tecnologia, finanças e marketing lideram a lista de oportunidades para quem deseja mudar de carreira

Gabriel Yuri Souto - 27 de abril de 2026

(Foto: Freepik)

Mudar de carreira depois dos 35 anos deixou de ser exceção e passou a ser estratégia para muitos brasileiros.

Com as transformações no mercado de trabalho e a busca por estabilidade, profissionais têm apostado em novas áreas com maior demanda e crescimento.

Segundo levantamentos de recrutadores e estudos de mercado, setores como tecnologia, finanças e marketing concentram as profissões mais promissoras nos próximos anos.

Essas áreas valorizam habilidades práticas, experiência de vida e capacidade de adaptação, fatores que favorecem quem deseja recomeçar.

Profissões em alta para quem quer mudar de área

Entre as opções mais indicadas por especialistas, algumas carreiras se destacam pela alta empregabilidade e potencial de crescimento:

Analista de dados: responsável por interpretar informações e apoiar decisões estratégicas; demanda cresce com a digitalização das empresas.

responsável por interpretar informações e apoiar decisões estratégicas; demanda cresce com a digitalização das empresas. Profissional de marketing digital: atua com redes sociais, campanhas online e análise de resultados, área em expansão constante.

atua com redes sociais, campanhas online e análise de resultados, área em expansão constante. Desenvolvedor de software: uma das profissões mais requisitadas, com oportunidades inclusive para iniciantes com cursos rápidos.

uma das profissões mais requisitadas, com oportunidades inclusive para iniciantes com cursos rápidos. Especialista em segurança da informação: protege dados e sistemas, função cada vez mais valorizada com o aumento de ataques digitais.

Além disso, carreiras ligadas à gestão e negócios também aparecem entre as mais promissoras. Funções como analista financeiro, controller e gestor de projetos continuam em alta, especialmente em setores como energia, indústria e mercado financeiro.

Áreas humanas e criativas também ganham espaço

Embora a tecnologia lidere o crescimento, outras áreas também oferecem boas oportunidades para quem quer recomeçar. Profissões ligadas à saúde, educação e economia criativa continuam relevantes e com demanda crescente.

Nesse cenário, atividades que envolvem criatividade, comunicação e relacionamento com pessoas ganham destaque. A chamada economia criativa, por exemplo, movimenta diferentes setores e valoriza talentos em design, comunicação e produção de conteúdo.

Ao mesmo tempo, especialistas apontam que habilidades comportamentais, como comunicação, adaptabilidade e trabalho em equipe, são cada vez mais exigidas pelos recrutadores.

Recomeçar depois dos 35 é tendência no Brasil

O movimento de mudança de carreira tem crescido no país. Dados recentes indicam que milhões de brasileiros acima dos 35 anos já migraram de área em busca de melhores oportunidades e qualidade de vida.

Por isso, recrutadores reforçam que idade deixou de ser barreira. Em vez disso, empresas valorizam profissionais que demonstram capacidade de aprendizado contínuo e atualização.

Assim, quem deseja recomeçar pode encontrar espaço em áreas promissoras, desde que invista em qualificação e esteja disposto a acompanhar as mudanças do mercado.

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