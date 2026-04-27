Colocar açúcar na carne moída: para que serve e por que é recomendado

Detalhe simples no preparo pode transformar o resultado da receita e surpreender quem busca mais sabor na cozinha

Layne Brito - 27 de abril de 2026

(Imagem : Ilustração/IA)

Alguns hábitos de cozinha passam de geração em geração sem que muita gente entenda exatamente o motivo por trás deles. Em meio a temperos, panelas quentes e receitas do dia a dia, certos detalhes discretos podem fazer uma diferença maior do que parecem no resultado final.

Um desses truques envolve a carne moída, ingrediente comum na mesa dos brasileiros e usado em preparos como molhos, recheios, escondidinhos, panquecas e refogados.

Embora muita gente aposte apenas no alho, na cebola e nos temperos tradicionais, alguns cozinheiros recorrem a um ingrediente inesperado para melhorar o sabor e a aparência do prato.

A técnica consiste em adicionar uma pequena quantidade de açúcar durante o preparo da carne moída.

A prática, apesar de causar estranhamento à primeira vista, não tem como objetivo deixar a carne doce.

Na verdade, o açúcar pode ajudar no processo de caramelização, favorecendo uma coloração mais bonita e um sabor mais equilibrado.

Quando usado em pouca quantidade, ele contribui para realçar o dourado da carne e deixar o preparo com aspecto mais apetitoso.

Outro ponto é que o ingrediente pode suavizar a acidez de molhos à base de tomate, muito usados em receitas com carne moída.

Por isso, a técnica costuma aparecer em preparos como molho bolonhesa, recheios e refogados mais encorpados.

Apesar disso, o cuidado está na quantidade.

O ideal é usar apenas uma pitada, já que o excesso pode alterar o sabor, deixar o prato adocicado ou até favorecer que a carne queime mais rapidamente na panela.

A recomendação também exige atenção de pessoas com restrições alimentares, como diabéticos ou quem precisa controlar o consumo de açúcar.

Nesses casos, o truque deve ser evitado ou adaptado conforme orientação profissional.

Usado com equilíbrio, o açúcar na carne moída pode ser um recurso simples para melhorar textura, cor e sabor, sem mudar a essência da receita.

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