Não é Assaí, nem o Bretas: o supermercado que mais fatura no Brasil e lidera o ranking nacional em 2026

Ranking atualizado mostra qual rede domina o varejo alimentar brasileiro e movimenta bilhões todos os anos

Gabriel Yuri Souto - 30 de abril de 2026

(Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

Você pode até imaginar que grandes redes disputam de igual para igual o topo do varejo no Brasil. Afinal, nomes como Assaí e Grupo Mateus cresceram muito nos últimos anos e ganharam espaço em várias regiões do país.

No entanto, quando os números entram em cena, a liderança fica mais clara, e surpreende quem acompanha o setor de perto.

Isso porque o mercado de supermercados no Brasil movimenta cifras gigantescas e revela, ano após ano, quais empresas realmente dominam o setor.

O supermercado que mais fatura no Brasil

De acordo com o Ranking Abras 2026, o Carrefour Brasil continua sendo o supermercado que mais fatura no país.

A rede registrou um faturamento de R$ 123,6 bilhões, mantendo a liderança isolada no varejo alimentar nacional

Logo atrás aparecem o Assaí Atacadista, com R$ 84,7 bilhões, e o Grupo Mateus, com R$ 43,5 bilhões.

O tamanho do setor no país

Além do ranking, os números mostram a força do segmento.

O varejo alimentar brasileiro movimentou cerca de R$ 1,145 trilhão em 2025, o equivalente a mais de 9% do Produto Interno Bruto (PIB)

Ou seja, trata-se de um dos setores mais relevantes da economia nacional.

Além disso, o segmento gera cerca de 9 milhões de empregos diretos e indiretos e atende diariamente milhões de consumidores em todo o país.

Concentração e crescimento das grandes redes

Embora o setor seja amplo, os dados mostram uma forte concentração entre as maiores empresas.

As cinco principais redes — Carrefour, Assaí, Grupo Mateus, Supermercados BH e GPA — somam juntas quase R$ 300 bilhões em faturamento

Por outro lado, o crescimento dos chamados “atacarejos” tem impulsionado o mercado, ampliando a competitividade e atraindo novos consumidores.

O que explica a liderança do Carrefour

A posição do Carrefour não acontece por acaso.

A empresa combina diferentes formatos de atuação, como hipermercados, atacarejos e lojas de conveniência. Além disso, investe em tecnologia, logística e proximidade com o consumidor.

Como resultado, consegue atingir diferentes públicos e manter presença forte em várias regiões do país.

O mercado ainda tem espaço para crescer

Mesmo com a concentração nas grandes redes, o setor continua em expansão.

Redes regionais ainda ganham destaque e conseguem competir em mercados específicos. Além disso, novos formatos de loja e estratégias digitais seguem transformando a forma como os brasileiros fazem compras.

No fim das contas, o ranking mostra não apenas quem lidera, mas também como o setor continua evoluindo.

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