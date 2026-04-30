Essas pessoas precisam atualizar seus documentos de identidade para o novo formato em 2026: veja o passo a passo de como fazer isso

Saiba quem deve procurar os postos de atendimento para evitar problemas com cadastros oficiais

Magno Oliver - 30 de abril de 2026

(Foto: Divulgação / Governo Federal)

O sistema de identificação brasileiro passa agora por sua maior reforma estrutural em décadas, visando eliminar a fragmentação de dados que permitia que um cidadão tivesse diferentes números de RG em cada estado.

A implementação da Carteira de Identidade Nacional (CIN) é uma resposta estratégica para aumentar a segurança pública e desburocratizar o acesso a serviços sociais.

Com o apoio do Governo Federal e órgãos de segurança, a migração para este novo ecossistema digital não é apenas uma questão estética, mas uma necessidade funcional para integrar o Brasil aos padrões internacionais de identificação, utilizando tecnologia de criptografia e QR Codes para validação instantânea.

Quem Precisa Atualizar e o Roteiro para Emissão?

Embora o RG antigo permaneça válido até 2032, grupos específicos precisam priorizar a troca em 2026: pessoas com o documento danificado, cidadãos cujos dados mudaram (como estado civil) e aqueles que precisam da versão digital para acessar portais governamentais de alta segurança.

Para realizar a atualização, o interessado deve primeiro verificar se o seu CPF está regularizado junto à Receita Federal.

O passo a passo consiste em realizar o agendamento prévio nos postos de identificação estaduais (como Poupatempo ou Polícia Civil), comparecer portando a Certidão de Nascimento ou Casamento original e, em poucos dias, retirar o documento que agora utiliza o CPF como número único e universal.

Gratuidade e Atualizações Tecnológicas

A primeira via da CIN é gratuita em todo o país, conforme estabelecido por lei federal, reforçando o caráter democrático da medida.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos destaca que o novo formato permite a inclusão de informações adicionais, como o símbolo do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e o tipo sanguíneo, tudo concentrado em um cartão de policarbonato ou papel moeda de alta durabilidade.

Além da versão física, o cidadão passa a ter acesso à identidade digital pelo aplicativo Gov.br, que possui a mesma validade jurídica e facilita viagens para países do Mercosul sem a necessidade imediata de passaporte.

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