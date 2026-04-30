O erro na hora de alimentar seu cachorro que pode causar ansiedade nele, segundo veterinários

Hábito comum entre tutores pode parecer inofensivo, mas interfere diretamente na rotina e no bem-estar do animal

Layne Brito -
erro na hora de alimentar seu cachorro
(Foto: Reprodução/Pexels)

Quem tem cachorro em casa sabe que a alimentação costuma ser uma das maiores preocupações da rotina. Na tentativa de garantir conforto e praticidade, muitos tutores acabam adotando hábitos que parecem ajudar, mas podem provocar o efeito contrário.

À primeira vista, deixar tudo sempre à disposição pode passar a sensação de cuidado.

Afinal, a ideia é simples: se o animal sentir fome, basta procurar o potinho e comer quando quiser.

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No entanto, segundo veterinários, esse costume pode atrapalhar a organização emocional do pet e gerar comportamentos associados à ansiedade.

O erro está em deixar comida disponível o dia todo para o cachorro, sem horários definidos para as refeições.

De acordo com especialistas, os cães se sentem mais seguros quando seguem uma rotina.

Horários previsíveis para comer, passear, brincar e descansar ajudam o animal a entender melhor o ambiente e reduzem a sensação de insegurança.

Quando a ração fica exposta durante muitas horas, o cachorro pode perder essa referência de rotina.

Além disso, alguns animais passam a comer por tédio, estresse ou expectativa, e não necessariamente por fome.

Outro ponto de atenção é que a comida parada no pote também pode perder qualidade, atrair insetos e dificultar o controle da quantidade ingerida ao longo do dia.

A orientação é oferecer a refeição em horários definidos e retirar o pote após um período, caso o animal não coma.

Assim, o cachorro entende que existe um momento certo para se alimentar.

Apesar disso, mudanças na rotina alimentar devem ser feitas com cuidado.

Se o pet já apresenta sinais de ansiedade, perda de apetite, compulsão ou alteração de comportamento, o ideal é procurar um veterinário.

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Layne Brito

Estudante de jornalismo na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) e engenheira agrônoma, curiosa e sempre em busca de aprender, observar e contar histórias.

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