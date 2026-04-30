O erro na hora de alimentar seu cachorro que pode causar ansiedade nele, segundo veterinários
Hábito comum entre tutores pode parecer inofensivo, mas interfere diretamente na rotina e no bem-estar do animal
Quem tem cachorro em casa sabe que a alimentação costuma ser uma das maiores preocupações da rotina. Na tentativa de garantir conforto e praticidade, muitos tutores acabam adotando hábitos que parecem ajudar, mas podem provocar o efeito contrário.
À primeira vista, deixar tudo sempre à disposição pode passar a sensação de cuidado.
Afinal, a ideia é simples: se o animal sentir fome, basta procurar o potinho e comer quando quiser.
- Essas pessoas precisam atualizar seus documentos de identidade para o novo formato em 2026: veja o passo a passo de como fazer isso
- Não é Assaí, nem o Bretas: o supermercado que mais fatura no Brasil e lidera o ranking nacional em 2026
- Os signos que vão receber uma confirmação nas próximas horas e precisam dizer sim
No entanto, segundo veterinários, esse costume pode atrapalhar a organização emocional do pet e gerar comportamentos associados à ansiedade.
O erro está em deixar comida disponível o dia todo para o cachorro, sem horários definidos para as refeições.
De acordo com especialistas, os cães se sentem mais seguros quando seguem uma rotina.
Horários previsíveis para comer, passear, brincar e descansar ajudam o animal a entender melhor o ambiente e reduzem a sensação de insegurança.
Quando a ração fica exposta durante muitas horas, o cachorro pode perder essa referência de rotina.
Além disso, alguns animais passam a comer por tédio, estresse ou expectativa, e não necessariamente por fome.
Outro ponto de atenção é que a comida parada no pote também pode perder qualidade, atrair insetos e dificultar o controle da quantidade ingerida ao longo do dia.
A orientação é oferecer a refeição em horários definidos e retirar o pote após um período, caso o animal não coma.
Assim, o cachorro entende que existe um momento certo para se alimentar.
Apesar disso, mudanças na rotina alimentar devem ser feitas com cuidado.
Se o pet já apresenta sinais de ansiedade, perda de apetite, compulsão ou alteração de comportamento, o ideal é procurar um veterinário.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!