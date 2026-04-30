Escola em Anápolis é invadida durante a madrugada; suspeitos tentaram entrar até na cantina

Além dos danos materiais em janelas e grades, um notebook da sala da direção também foi levado

Davi Galvão - 30 de abril de 2026

Escola foi invadida durante a madrugada. (Foto: Reprodução)

Os professores e alunos da Escola Municipal Lar São Franciso, localizada no Calixtópolis, em Anápolis, tiveram uma infeliz surpresa ao chegarem no centro de ensino na manhã desta quinta-feira (30) e perceberem que o local havia sido invadido.

Quem primeiro percebeu o furto foi a diretora da unidade, Jaqueline Pontieri da Costa, que em entrevista ao Portal 6 detalhou como se deu a ação criminosa.

“Pularam o muro para entrar e foram na sala da diretoria, não conseguiram entrar, mas quebraram uma das janelas e pelo buraco conseguiram passar o braço e pegar um notebook de cima da mesa”, detalhou.

Além do aparelho, os suspeitos também tentaram invadir a cantina da escola, danificando a grade, mas não conseguiram adentrar no setor, indo embora logo depois.

Outros funcionários ouvidos pela reportagem reclamaram da falta de segurança no local, onde o alarme já não funciona “há algum tempo”, não conta com monitoramento de câmeras e tampouco vigias noturnos.

Em nota, a Prefeitura afirmou que um boletim de ocorrência será formalizado para investigar o caso e que, atualmente, está em fase de licitação e contratação para a instalação de câmeras de segurança em todas as escolas do município.

Confira a nota na íntegra:

A Secretaria Municipal de Educação informa que será lavrado um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil para apuração dos fatos sobre a invasão ocorrida na Escola Municipal Lar São Francisco. A pasta ressalta ainda que está em fase de licitação a contratação de serviço de câmeras de segurança para todas as unidades de ensino de Anápolis.

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