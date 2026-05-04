Maior churrasco de fogo de chão do mundo reúne 25 mil pessoas e serve 17 toneladas de carne

Evento reúne centenas de costelas, toneladas de carne e milhares de visitantes em celebração tradicional

Gabriel Dias - 04 de maio de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/ Por Aí Afora i3)

Em meio às celebrações pelo Dia do Trabalhador, uma tradição do interior do Paraná voltou a reunir milhares de pessoas em torno de fé, cultura e um bom churrasco.

O evento, realizado todos os anos, chama atenção não apenas pelo sabor, mas também pela grandiosidade da estrutura montada para receber o público.

Desde a madrugada, equipes de assadores iniciaram o preparo das carnes em fogo de chão, em um ritual que já se tornou símbolo da festa.

A movimentação começou antes do amanhecer e seguiu ao longo do dia, com programação religiosa, atrações culturais e almoço servido no Seminário Arquidiocesano São José.

A celebração aconteceu em Cascavel, no Oeste do Paraná, onde cerca de 600 costelas foram assadas durante a tradicional Festa do Trabalhador.

Ao todo, aproximadamente 17 toneladas de carne foram preparadas lentamente, mantendo o título de maior churrasco de fogo de chão do mundo, reconhecido pelo Guinness World Records desde 2017.

A expectativa da organização era receber mais de 25 mil pessoas nesta edição, que também contou com estrutura ampliada para o público sentado.

Além das costelas, o almoço mobilizou cerca de 1,5 tonelada de sal grosso, 900 kg de batata, 1 tonelada de mandioca, 500 pés de alface e mil unidades de cuca.

Mais do que uma festa gastronômica, o encontro mantém forte caráter comunitário e religioso. A programação incluiu missa em homenagem a São José Operário, motociata, praça de alimentação e apresentações culturais ao longo do dia.

Neste ano, a organização também ampliou a estrutura e ajustou o atendimento ao público, incluindo novidades na praça de alimentação e no sistema de retirada de pedidos.

A renda do evento é destinada à manutenção do seminário e à formação de novos padres, segundo a organização oficial da Festa do Costelão.

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