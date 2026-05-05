O melhor horário para caminhar e perder peso, segundo profissionais da saúde

Estudos mostram que o horário da caminhada pode influenciar na queima de gordura, mas a regularidade ainda é o fator mais importante

Gabriel Yuri Souto - 05 de maio de 2026

(Foto: Ilustração/Freepik)

Muita gente começa a caminhar com um objetivo claro: perder peso. No entanto, ao longo desse processo, surge uma dúvida comum que pode mudar completamente a estratégia — afinal, existe um horário certo para caminhar e emagrecer mais rápido?

Embora pareça um detalhe simples, o momento do dia em que você pratica atividade física pode, sim, influenciar o metabolismo e a forma como o corpo utiliza energia.

Mas a resposta não é tão direta quanto parece.

Caminhar realmente ajuda a emagrecer?

Antes de tudo, é importante entender que a caminhada é um dos exercícios mais eficazes e acessíveis para perder peso.

Por ser uma atividade aeróbica, ela aumenta o gasto calórico, melhora o condicionamento físico e contribui para a redução de gordura corporal quando associada a uma rotina consistente.

Além disso, caminhar regularmente também melhora a circulação, a postura e a saúde geral.

Caminhar pela manhã pode acelerar a queima de gordura

Segundo especialistas, caminhar pela manhã — especialmente em jejum — pode favorecer a queima de gordura.

Isso acontece porque, nesse período, o corpo tende a utilizar as reservas de gordura como fonte de energia, já que os níveis de glicose estão mais baixos.

Além disso, a caminhada matinal ajuda a “acordar” o metabolismo e pode aumentar a disposição ao longo do dia.

Caminhar à tarde ou à noite também traz benefícios

Por outro lado, caminhar no fim do dia também pode ser uma excelente estratégia.

Nesse horário, o corpo já está mais aquecido, o que pode melhorar o desempenho físico. Além disso, a prática ajuda a reduzir o estresse e contribui para um sono de melhor qualidade.

Para quem tem rotina corrida, esse período costuma ser mais fácil de manter com regularidade.

Então qual é o melhor horário?

Apesar das diferenças, especialistas são claros: não existe um único horário ideal para todos.

O melhor momento é aquele que você consegue manter com frequência. Isso porque a constância tem mais impacto no emagrecimento do que o horário em si.

Ou seja, caminhar todos os dias em um horário fixo tende a trazer mais resultados do que caminhar apenas ocasionalmente no “horário perfeito”.

Quanto tempo caminhar para perder peso

Além do horário, outro fator essencial é a duração e a intensidade.

Profissionais recomendam pelo menos 30 minutos por dia, em ritmo moderado, para começar a observar resultados.

Com o tempo, aumentar a intensidade ou incluir variações de ritmo pode acelerar ainda mais a queima calórica.

O que realmente faz diferença no emagrecimento

Embora o horário tenha sua importância, outros fatores são ainda mais decisivos:

Regularidade na prática

Intensidade da caminhada

Alimentação equilibrada

Hidratação adequada

Por isso, o foco deve estar na criação de um hábito sustentável.

Um detalhe que pode mudar seus resultados

No fim das contas, o melhor horário para caminhar é aquele que encaixa na sua rotina e permite consistência.

Se você prefere manhã, aproveite para acelerar o metabolismo. Se prefere à noite, use o momento para relaxar e manter o hábito.

O mais importante é não parar — porque é a frequência que realmente transforma o resultado.

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