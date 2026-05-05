Pagamento na conta: veja em que dia trabalhadores CLT recebem nesta semana

Regra do 5º dia útil define prazo máximo para depósito dos salários e pode mudar conforme feriados

Gabriel Yuri Souto - 05 de maio de 2026

(Foto: José Cruz/Agência Brasil/Arquivo)

O início de cada mês sempre traz a mesma expectativa para milhões de brasileiros: quando o salário vai cair na conta? Embora muita gente espere datas fixas, a verdade é que o pagamento pode variar — e isso depende diretamente do calendário.

Além disso, fatores como feriados e fins de semana podem atrasar ou até antecipar o depósito. Por isso, entender como funciona essa regra evita dúvidas e ajuda no planejamento financeiro.

E, nesta semana, já existe uma data limite definida para quem trabalha com carteira assinada.

Quando o salário cai nesta semana

De acordo com a legislação trabalhista, o pagamento dos salários deve ser feito até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado.

No caso de maio de 2026, por exemplo, o prazo final para o pagamento dos salários referentes a abril cai no dia 7 de maio (quinta-feira).

Ou seja, as empresas têm até essa data para depositar o valor na conta dos trabalhadores CLT.

Por que o pagamento mudou neste mês

A data não é fixa e muda conforme o calendário. Em maio, o fator decisivo foi o feriado do Dia do Trabalho (1º de maio).

Como feriados não entram na contagem dos dias úteis, o prazo acabou sendo empurrado para frente.

A contagem funciona assim:

1º de maio (feriado) → não conta

2 de maio (sábado) → 1º dia útil

3 de maio (domingo) → não conta

4 a 6 de maio → dias úteis

7 de maio → 5º dia útil

O que diz a lei sobre o pagamento

A regra está prevista no artigo 459 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Segundo a legislação, o empregador deve pagar o salário mensal até o quinto dia útil do mês seguinte.

Além disso, a lei considera como dias úteis:

Segunda a sábado

Excluindo domingos e feriados

Isso significa que, mesmo que o trabalhador não trabalhe aos sábados, esse dia entra na contagem.

O que acontece se a empresa atrasar

Se a empresa não cumprir o prazo, ela pode enfrentar consequências legais.

O atraso no pagamento pode gerar:

Multas trabalhistas

Ações judiciais

Direito do trabalhador à rescisão indireta

Por isso, o cumprimento da data é obrigatório.

Por que acompanhar o 5º dia útil é importante

Saber quando o salário será depositado ajuda o trabalhador a organizar melhor o orçamento.

Além disso, permite planejar o pagamento de contas, evitar juros e manter a saúde financeira em dia.

Por isso, acompanhar o calendário do quinto dia útil ao longo do ano faz diferença no dia a dia.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!