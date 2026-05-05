Pagamento na conta: veja em que dia trabalhadores CLT recebem nesta semana
Regra do 5º dia útil define prazo máximo para depósito dos salários e pode mudar conforme feriados
O início de cada mês sempre traz a mesma expectativa para milhões de brasileiros: quando o salário vai cair na conta? Embora muita gente espere datas fixas, a verdade é que o pagamento pode variar — e isso depende diretamente do calendário.
Além disso, fatores como feriados e fins de semana podem atrasar ou até antecipar o depósito. Por isso, entender como funciona essa regra evita dúvidas e ajuda no planejamento financeiro.
E, nesta semana, já existe uma data limite definida para quem trabalha com carteira assinada.
Quando o salário cai nesta semana
De acordo com a legislação trabalhista, o pagamento dos salários deve ser feito até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado.
No caso de maio de 2026, por exemplo, o prazo final para o pagamento dos salários referentes a abril cai no dia 7 de maio (quinta-feira).
Ou seja, as empresas têm até essa data para depositar o valor na conta dos trabalhadores CLT.
Por que o pagamento mudou neste mês
A data não é fixa e muda conforme o calendário. Em maio, o fator decisivo foi o feriado do Dia do Trabalho (1º de maio).
Como feriados não entram na contagem dos dias úteis, o prazo acabou sendo empurrado para frente.
A contagem funciona assim:
- 1º de maio (feriado) → não conta
- 2 de maio (sábado) → 1º dia útil
- 3 de maio (domingo) → não conta
- 4 a 6 de maio → dias úteis
- 7 de maio → 5º dia útil
- O que diz a lei sobre o pagamento
A regra está prevista no artigo 459 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Segundo a legislação, o empregador deve pagar o salário mensal até o quinto dia útil do mês seguinte.
Além disso, a lei considera como dias úteis:
- Segunda a sábado
- Excluindo domingos e feriados
Isso significa que, mesmo que o trabalhador não trabalhe aos sábados, esse dia entra na contagem.
O que acontece se a empresa atrasar
Se a empresa não cumprir o prazo, ela pode enfrentar consequências legais.
O atraso no pagamento pode gerar:
- Multas trabalhistas
- Ações judiciais
- Direito do trabalhador à rescisão indireta
Por isso, o cumprimento da data é obrigatório.
Por que acompanhar o 5º dia útil é importante
Saber quando o salário será depositado ajuda o trabalhador a organizar melhor o orçamento.
Além disso, permite planejar o pagamento de contas, evitar juros e manter a saúde financeira em dia.
Por isso, acompanhar o calendário do quinto dia útil ao longo do ano faz diferença no dia a dia.
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