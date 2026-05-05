Reta final para inscrições em concurso com 200 vagas e salários de R$ 6 mil em Goiás

Após retificação, posição não é mais exclusiva para candidatos de nível superior

Davi Galvão - 05 de maio de 2026

(Foto: Reprodução)

Acaba nesta quinta-feira (07) o prazo de inscrição no concurso municipal da Prefeitura de Valparaíso de Goiás, especificamente para as vagas de Professor de Educação Básica, voltado à Educação Infantil e aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, com salários de R$ 6.084,71.

Ao todo, são 200 posições ofertadas para a vaga, que foi a única categoria que teve a janela de inscrições prorrogadas, com o processo podendo ser efetivado no site do Instituto Verbena, mediante a uma taxa de R$ 100.

Após a retificação do edital, o cargo também passou a ser enquadrado como de nível médio. Com isso, além de candidatos com Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior, também poderão participar profissionais sem ensino superior.

O processo para o cargo de professor também irá seguir um cronograma diferente das demais posições, com as provas estão previstas para o dia 31 já deste mês.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do concurso.

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